Uno Entre Rios | Ovación | Kylian Mbappé

Con gol de Mbappé, Francia eliminó a Paraguay y se enfrentará a Marruecos en los cuartos del Mundial

La gran estrella de Les Bleus selló el 1-0 con una excelente definición ante Orlando Gill y los europeos se medirán a Marruecos en la siguiente instancia.

4 de julio 2026 · 20:25hs
Con gol de Mbappé

Con gol de Mbappé, Francia eliminó a Paraguay y se enfrentará a Marruecos en los cuartos del Mundial

Francia cumplió con el objetivo, aunque debió trabajar más de la cuenta. En un encuentro intenso y de escasas diferencias, derrotó 1-0 a Paraguay en Filadelfia con gol de Kylian Mbappé y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá con Marruecos.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps monopolizó la posesión desde el inicio e intentó romper el sólido bloque defensivo planteado por Gustavo Alfaro. Sin embargo, la Albirroja mostró orden, sacrificio y una destacada actuación de su arquero Orlando Gill, quien sostuvo el empate durante gran parte del encuentro con varias intervenciones de mérito.

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La resistencia paraguaya se quebró a los 70 minutos. Désiré Doué encaró dentro del área y fue derribado por Diego Gómez. El árbitro sancionó penal y Kylian Mbappé no falló desde los doce pasos: engañó a Gill y marcó el único tanto de la tarde para darle la ventaja definitiva al seleccionado francés.

Con gol de Mbappé, Francia eliminó a Paraguay

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Tras el gol, Paraguay adelantó sus líneas en busca del empate y dejó algunos espacios. Francia estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero nuevamente apareció Gill con una notable doble atajada sobre Mbappé en el tiempo agregado para mantener con vida a su equipo hasta el pitazo final.

La selección paraguaya, que había dado uno de los golpes del torneo al eliminar a Alemania en la ronda anterior, se despidió del Mundial dejando una imagen competitiva frente a uno de los principales candidatos al título. Pese a la eliminación, el equipo sudamericano complicó durante varios pasajes a los franceses con un planteo defensivo muy disciplinado.

Con este triunfo, Francia alcanzó los cuartos de final por cuarta Copa del Mundo consecutiva y ahora tendrá un exigente cruce frente a Marruecos, que más temprano goleó 3-0 a Canadá para seguir haciendo historia en la competencia.

Kylian Mbappé Francia Paraguay Mundial 2026
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