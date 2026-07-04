Colombia venció a Ghana y avanzó con sufrimiento a los octavos de final

La selección cafetera se impuso 1-0 con un gol de Jhon Arias, resistió la reacción africana y se metió en los octavos de final del Mundial.

Colombia derrotó este viernes 1-0 a Ghana en Kansas City por los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se impuso gracias a un tanto de Jhon Arias en el primer tiempo y, tras soportar la presión rival en el complemento, selló su clasificación a los octavos.

El único gol de la noche llegó a los 14 minutos del primer tiempo. Jhon Arias apareció por el sector derecho del área para conectar una precisa asistencia de Luis Suárez y definir con un remate cruzado que dejó sin posibilidades al arquero Lawrence Ati-Zigi. La rápida ventaja le permitió a Colombia manejar los tiempos en el inicio del encuentro.

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Con el marcador a favor, el equipo de Néstor Lorenzo intentó controlar la posesión, aunque Ghana nunca dejó de competir. El conjunto africano adelantó sus líneas y buscó el empate con intensidad, pero chocó una y otra vez con una defensa colombiana sólida, que respondió en los momentos de mayor exigencia.

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En el segundo tiempo el desarrollo fue más físico que futbolístico. Las infracciones, las tarjetas amarillas y las modificaciones marcaron un complemento de mucha tensión, en el que Colombia priorizó cuidar la ventaja mientras Ghana empujó hasta el final sin encontrar espacios claros para vulnerar el arco defendido por Kevin Mier Vargas.

Ati-Zigi, pese a la derrota, fue una de las figuras del conjunto africano gracias a varias intervenciones que evitaron una diferencia mayor, manteniendo con vida a su selección hasta los minutos finales. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó para impedir la eliminación.

Con este triunfo, Colombia avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen. Ghana, en tanto, cerró su participación tras ofrecer una dura resistencia frente al conjunto sudamericano.