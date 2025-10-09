Uno Entre Rios | Ovación | Scaloni

Messi afuera, doble 9 y la chance para Nico Paz: el plan de Scaloni para enfrentar a Venezuela

El DT ultima detalles para el primer amistoso de la fecha FIFA ante Venezuela. Lautaro Martínez y Julián Álvarez irán desde el arranque en la Albiceleste.

9 de octubre 2025 · 21:48hs
La Selección Argentina encara su último entrenamiento antes del amistoso ante Venezuela en la presente fecha FIFA de octubre y Lionel Scaloni todavía tiene varios interrogantes por resolver en busca de equilibrio y ritmo, en una formación que puede sufrir modificaciones antes del debut.

Emiliano Dibu Martínez arrastraba una molestia muscular y, más allá de eso irá desde el arranque ante la Vinotinto este viernes en Miami. El guardameta reaccionó bien en el entrenamiento tras su desgarro en el gemelo, que de todas maneras no lo marginó de la última presentación villana en la Premier League.

En la defensa, el esquema parecería tener forma: Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi y Nicolás González fueron los elegidos en la prueba del miércoles, aunque podría haber algún retoque de último momento dependiendo del estado físico general del plantel.

En la conferencia de prensa, Lionel Scaloni comentó sobre la disponibilidad de Lionel Messi y es muy probable que no sea titular: "Hemos hablado con él. Todavía no hemos decidido el equipo. Son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos hoy. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso".

La zona media también presenta incógnitas. Scaloni probó con Leandro Paredes como eje (le propusieron quedar licenciado y volver a Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo, pero se quedará), acompañado por Alexis Mac Allister y la duda yace entre Enzo Fernández y Giovani Lo Celso. La elección entre ambos podría definir el perfil del equipo: más vertical y dinámico con Enzo, o con mayor control y pausa con Lo Celso.

La otra gran novedad fue la presencia de Nicolás Paz. El juvenil surgido del Real Madrid y de gran presente en el Como de Italia sumó minutos en el ensayo principal y se perfila como una de las sorpresas de la jornada. Su buena adaptación y su entendimiento del juego convencen al cuerpo técnico, que analiza darle la oportunidad desde el inicio junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Confirmándose que Lionel Messi no será parte once inicial ante la Vinotinto.

También, Scaloni comentó acerca de la inclusión de los jugadores del Palmeiras, Aníbal Moreno y José el Flaco López: "A Aníbal lo he tenido en la Sub 20. Lo apreciamos un montón. Y José ha dado un paso importante para adelante, después de haber sido convocado. Se ha dado cuenta de que es bueno, que puede jugar bien y que tiene cosas interesantes. Que se lo crea, que es importante. Otro jugador que seguramente gozará de minutos y se siente poco a poco parte de la selección".

Además, el nacido en Pujato reveló detalles sobre la convocatoria de Lautaro Rivero: "Está dando buenas sensaciones. Por suerte esta semana hemos podido entrenar conceptos y estamos contentos con él porque creemos que tiene una proyección muy buena y tendrá minutos seguramente en esta doble fecha".

Entonces, el once sorpresa que ensayó el estratega de la Selección Argentina sería el siguiente: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Cuti Romero, Marcos Senesi y Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

