Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Scaloni

Legado y respeto: las palabras de Scaloni tras la partida de Miguel Ángel Russo

Durante la conferencia de prensa, en la antesala al partido de Argentina-Venezuela, Lionel Scaloni le dedicó unas palabras al técnico fallecido

9 de octubre 2025 · 17:36hs
Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se expresó con profunda emoción este jueves durante la conferencia de prensa y en la previa al partido contra Venezuela, tras conocerse la noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo.

La palabra de Scaloni

“Ayer (por el miércoles) recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación. Fue un tipo muy querido en el mundo del fútbol y ha dejado una huella imborrable”, afirmó el DT oriundo de Pujato y resaltó el respeto y la admiración que despertaba el histórico entrenador.

Lionel Scaloni sorprendió con algunos nombres.

Lionel Scaloni dio la nueva lista de convocados a la Selección Argentina

El entrerriano tiene un buen presente en la categoría y va ante una nueva experiencia. 

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

El técnico destacó la unanimidad en el reconocimiento hacia Russo: “Muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es una persona. Estamos muy tristes. Le mandamos un fuerte abrazo a la familia y a todos sus seres queridos”.

Scaloni también recordó el momento en que el equipo recibió la noticia durante la práctica: “A nosotros nos agarró en el medio del entrenamiento y estábamos un poco en shock. Hicimos ese minuto de silencio que lo teníamos que hacer. Muy triste. Después de eso no hay nada más importante”.

El entrenador valoró el legado de Russo dentro y fuera de la cancha: “Ha dejado un legado de cómo tiene que ser uno y cómo tiene que comportarse dentro de la cancha. Cuando muchos clubes dicen lo mismo de lo que es una persona, dice mucho de él”.

Con estas palabras, Scaloni se sumó a los homenajes que, desde distintos ámbitos del fútbol argentino e internacional, recuerdan la trayectoria y el impacto de Miguel Ángel Russo.

Lionel Scaloni Miguel Ángel Russo Venezuela
Noticias relacionadas
La prueba tuvo su presentación en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia.

Se lanzó la Maratón de Reyes de Concordia

atletico parana sumo dos refuerzos de experiencia para el regional amateur

Atlético Paraná sumó dos refuerzos de experiencia para el Regional Amateur

el mundo del futbol despide a miguel russo en la bombonera

El mundo del fútbol despide a Miguel Russo en La Bombonera

Patronato clasificó al reducido una fecha antes del cierre de la fase regular. 

¿Cómo se disputará el reducido de la Primera Nacional?

Ver comentarios

Lo último

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Legado y respeto: las palabras de Scaloni tras la partida de Miguel Ángel Russo

Legado y respeto: las palabras de Scaloni tras la partida de Miguel Ángel Russo

Ultimo Momento
Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Legado y respeto: las palabras de Scaloni tras la partida de Miguel Ángel Russo

Legado y respeto: las palabras de Scaloni tras la partida de Miguel Ángel Russo

Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio mantuvieron una agenda de trabajo

Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio mantuvieron una agenda de trabajo

Paraguay: nuevo revés judicial para Edgardo Kueider

Paraguay: nuevo revés judicial para Edgardo Kueider

Policiales
Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Ovación
Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Emiliano Stang expectante ante el desafiante El Zonda de San Juan

Se lanzó la Maratón de Reyes de Concordia

Se lanzó la Maratón de Reyes de Concordia

Atlético Paraná sumó dos refuerzos de experiencia para el Regional Amateur

Atlético Paraná sumó dos refuerzos de experiencia para el Regional Amateur

El mundo del fútbol despide a Miguel Russo en La Bombonera

El mundo del fútbol despide a Miguel Russo en La Bombonera

El club Paracao se destacó en La Histórica

El club Paracao se destacó en La Histórica

La provincia
Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio mantuvieron una agenda de trabajo

Lisandro Catalán y Rogelio Frigerio mantuvieron una agenda de trabajo

Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Federico Sturzenegger en Concordia: El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país

Federico Sturzenegger en Concordia: "El objetivo es que nuestros hijos decidan quedarse en el país"

Las subas de precios y la caída del consumo golpea con fuerza a los comercios de cercanía

Las subas de precios y la caída del consumo golpea con fuerza a los comercios de cercanía

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

La Municipalidad de Paraná recordó sobre la renovación de beneficios SUBE

Dejanos tu comentario