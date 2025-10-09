Legado y respeto: las palabras de Scaloni tras la partida de Miguel Ángel Russo

Durante la conferencia de prensa, en la antesala al partido de Argentina-Venezuela, Lionel Scaloni le dedicó unas palabras al técnico fallecido

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se expresó con profunda emoción este jueves durante la conferencia de prensa y en la previa al partido contra Venezuela, tras conocerse la noticia de la muerte de Miguel Ángel Russo.

“Ayer (por el miércoles) recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación. Fue un tipo muy querido en el mundo del fútbol y ha dejado una huella imborrable”, afirmó el DT oriundo de Pujato y resaltó el respeto y la admiración que despertaba el histórico entrenador.

El técnico destacó la unanimidad en el reconocimiento hacia Russo: “Muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo en el pensamiento de cómo es una persona. Estamos muy tristes. Le mandamos un fuerte abrazo a la familia y a todos sus seres queridos”.

Scaloni también recordó el momento en que el equipo recibió la noticia durante la práctica: “A nosotros nos agarró en el medio del entrenamiento y estábamos un poco en shock. Hicimos ese minuto de silencio que lo teníamos que hacer. Muy triste. Después de eso no hay nada más importante”.

El entrenador valoró el legado de Russo dentro y fuera de la cancha: “Ha dejado un legado de cómo tiene que ser uno y cómo tiene que comportarse dentro de la cancha. Cuando muchos clubes dicen lo mismo de lo que es una persona, dice mucho de él”.

Con estas palabras, Scaloni se sumó a los homenajes que, desde distintos ámbitos del fútbol argentino e internacional, recuerdan la trayectoria y el impacto de Miguel Ángel Russo.