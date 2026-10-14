Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner buscará descontar en las TC Pick Up

Tras la sanción por la carrera en Balcarce, Mariano Werner corre este fin de semana y no tiene margen de error.

14 de octubre 2026 · 17:57hs
El piloto de Paraná será una de los animadores que tendrá la fecha en La Plata.

El piloto de Paraná será una de los animadores que tendrá la fecha en La Plata.

Este fin de semana las TC Pick Up vuelven al Autódromo Roberto Mouras de La Plata para disputar la novena fecha del campeonato, y segunda etapa de la Copa Coronación. Otto Fritzler llega como el puntero del torneo con 50 puntos, perseguido por José Hernán Palazzo, ganador en Balcarce, y Agustín Canapino, ambos con 44 unidades. Mariano Werner llega tras la sanción de la carrera disputada en Balcarce y pretende descontar puntos en el torneo.

Mariano Werner corre en La Plata.

Mariano Werner corre en La Plata.

A tan solo tres fechas del desenlace del campeonato, ocho pilotos son los que están en la disputa por el campeonato, debido al requisito de ganar para ser campeón: Diego Azar, Otto Fritzler, Mariano Werner x2, Tobías Martínez, Marco Dianda, Agustín Canapino y Hernán Palazzo. Todavía hay protagonistas de la Copa, como Gastón Mazzacane, Diego De Carlo, Ignacio Faín o Gustavo Tadei que necesitan la victoria para al menos entusiasmarse en la disputa final.

Mariano Werner habló luego de lo sucedido en la fecha de Balcarce, donde luego de haber ganado la clasificación y la serie, fue excluido por técnica en la final: “Lamentablemente fuimos excluidos. Había parado por problemas de transmisión y luego cuando entró a revisación por los 12 de la Copa estaba pasado de compresión el motor y fui bien excluido. Me cito la CAF, charlé con ellos, le di mi punto de vista, me preguntaron como habían sido las cosas y nada más que eso”, dijo Werner.

Mariano Werner confía en su equipo

Debido a este incidente, el entrerriano perdió los puntos obtenidos en Balcarce y a falta de tres fechas para que finalice el campeonato, el piloto de Fotón sabe que tiene que redoblar esfuerzos para poder lograr el objetivo pactado a principio de año: “Siempre tengo fe y se que tengo un gran grupo y ojalá que lo pueda revertir. Hemos hecho bien las cosas y lamentablemente acá lo pagamos caro y hay que volver a construir. Hay muchos puntos por delante y tengo fe de poder darle a Fotón el mejor resultado”.

Este fin de semana se corre la novena fecha de TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El líder de la Copa es Otto Frtizler, seguido de José Hernán Palazzo y Agustín Canapino. Werner se ubica noveno a 19 puntos del puntero.

Mariano Werner TC Pick Up La Plata
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