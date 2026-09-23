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Con el Gurí y Mariano Werner se reestrena el autódromo de Balcarce

El autódromo de Balcarce volverá a recibir automovilismo nacional. Las TC Pick Up correrán este fin de semana con Mariano Werner y el Gurí Martínez.

23 de septiembre 2026 · 21:17hs
El circuito ubicado en el cerro La Barrosa volverá a tener actividad nacional este fin de semana.

El circuito ubicado en el cerro La Barrosa volverá a tener actividad nacional este fin de semana.

Después del accidente fatal de Guido Falaschi en el Turismo Carretera en 2011, el automovilismo nacional volverá este fin de semana a presentarse en el exigente autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Las TC Pick Up estrenarán las nuevas obras del circuito y tendrá la presencia de Mariano Werner, que llega como líder del torneo, mientras que por esta fecha fue habilitado a correr Omar Martínez.

Mariano Werner arrancará adelante en la Copa de Oro.

Mariano Werner arrancará adelante en la Copa de Oro.

Cabe destacar que en el trazado bonaerense se iniciará la Copa de Oro de las camionetas. Werner comenzará adelante con 31 puntos, mientras que ocho puntos contarán Otto Fritzler, Agustín Canapino, Marco Dianda, Diego Azar y Tobías Martínez. Sin puntos empezarán Gastón Mazzacane, Hernán Palazzo, Ignacio Faín, Diego De Carlo, Tomás Abdala y Gustavo Tadei (h).

El piloto entrerriano vuelve a las pistas nacionales tras su última carrera en Paraná el año pasado.

El Gurí Martínez recibió la invitación para correr en Balcarce

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Las camionetas serán las primeras en girar este fin de semana, junto con el Turismo Especial de la Costa. Para este evento, 18 pilotos estarán compitiendo en TC Pick Up, entre ellos grandes nombres: los regresos del Gurí Omar Martínez, el Bocha José Ciantini y su hijo Diego.

El Gurí Martínez fue invitado

Cabe destacar que el Gurí fue confirmado para correr, pero el nogoyaense competirá sin sumar puntaje en las competencias que participe y, en caso de proclamarse ganador en alguna de ellas, los puntos pasarán a quien arribe en segundo lugar.

Además, 14 TC Pista Pick Up estarán presentes, con la novedad de la incorporación de José Suarez, piloto local, con una Ford Ranger junto al DBG Motorsport. Aquí estará el uruguayense Tomás Pellandino con una Ford del SAP Team.

La actividad en Balcarce

Este viernes, a las 14, se hará el corte de cinta en el autódromo Juan Manuel Fangio, con la participación de autoridades de la provincia, municipales y de la ACTC. Y posteriormente, se realizará la conferencia de prensa en el lugar.

El sábado comenzará con los test de TC Pista Pick Up a partir de las 9.05 y luego será el turno de TC Pick Up a las 9.50. Luego seguirá un nuevo ensayo del TC Pick Up a las 12.10. Las clasificaciones iniciarán a las 15.20 con las TC Pista Pick Up y después irá la divisional mayor a las 16.10.

El domingo por la mañana llega con las series de TC Pista Pick Up desde las 10.45. Y a partir de las 11.35 será el turno de las TC Pick Up. Las Finales comenzarán a las 13.10, con la “telonera” y a las 14.10 se disputará la carrera de TC Pick Up.

Balcarce Mariano Werner Gurí Martínez
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