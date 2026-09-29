Docentes universitarios paran 72 horas contra el Gobierno por fondos y salarios.

Los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios convocaron a un paro nacional de 72 horas que comenzará este miércoles.

Los docentes universitarios comenzará este miércoles un nuevo paro por 72 horas para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del 33,4%. A la medida se se plegarán todas las casas de altos estudios a nivel nacional.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, aseguró que, hasta el momento, “nadie del Gobierno se comunicó” y que “no tienen expectativas” de que la gestión del presidente Javier Milei cumpla con la normativa que reclaman.

“La semana pasada, (el juez federal Diego Martín) Cormick, que es el que atiende la causa, intimó al Gobierno a que al 30 de septiembre, es decir, durante los cinco días siguientes de su notificación, pague de manera integral la cautelar. Lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno no respondió y empezó a girar el rumor de que había presentado una apelación, pero todavía, formalmente, no está presentada”, manifestó la gremialista.

En la misma línea, afirmó que “no descarta que sea así”, debido a que esa postura ya había sido anunciada en varios medios de comunicación; sin embargo, señaló que, en términos jurídicos, “no cabe lugar para ninguna apelación: Si el Gobierno no se atiene a lo que dice Cormick, empiezan a sumarse las multas por el no pago, salvo que tome la decisión de pagar lo que queda de la cautelar”, añadió Carboni.

Por el momento, los sindicatos no percibieron aumentos, más allá del 3% adicional previsto para octubre (sobre los haberes de septiembre), ni tampoco hubo un nuevo diálogo con el Gobierno a través de ningún funcionario.

Más detalles de la huelga

La medida que comenzará este miércoles fue votada por la Conadu y la Conadu Histórica, dos de las federaciones docentes más grandes del país, que se suma a los diversos planes de lucha que organizaron la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUM) con paros regionales, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba) y con la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que permanecen con un esquema de paros por 24 horas en cada una de las sedes.

El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario comenzó a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo debido a que el Poder Ejecutivo no ponía en práctica la norma bajo el argumento sobre falta de fondos, que aún mantiene.

Esta serie de medidas se considera la antesala de lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria programada para el próximo jueves 15 de octubre.