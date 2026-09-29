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Lionel Scaloni, las ganas de renovar y el recambio que se viene en la Selección Argentina

El director técnico de la Albiceleste confirmó en conferencia de prensa que "hay predisposición" para extender su vínculo y opinó del futuro.

29 de septiembre 2026 · 16:58hs
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, las ganas de renovar y el recambio que se viene en la Selección Argentina.

Este martes, en vísperas del primer amistoso de la Selección Argentina frente a Bolivia en Córdoba, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa previo al último entrenamiento, reveló detalles de la reunión con Claudio Tapia con respecto a su renovación y se mostró optimista. Además, se refirió al recambio.

"Cada vez que vengo me reúno pero esta vez dijimos que nos íbamos a juntar. Después del Mundial no habíamos hablado. Nos juntamos para ver si podemos avanzar y llegar a un acuerdo", reveló ante los medios. "La predisposición está de las dos partes pero recién empezamos a hablar", agregó.

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"Después de la final dije que había que pensar bien. Tuve que repensar bien el tema deportivo, que es fundamental, sin olvidar el económico. Analizar qué nos queda, qué se nos viene, y estamos ilusionados con eso", prosiguió luego. "Me he decidido a intentar llegar a un acuerdo. Si no veía la posibilidad de competir o armar algo lindo no hubiera abierto la chance de sentarme a hablar", completó.

Uno de los principales motivos que lo llevaron a buscar la extensión de su vínculo es porque analizó al plantel y entendió que hay material para seguir siendo competitivos. "Hay chicos jóvenes que nos pueden aportar. Le buscaremos la vuelta también a jugar de otra manera. Estos partidos están para probar diferentes cosas. Sin olvidarnos que nuestro fútbol pasa por la pelota, juntar gente que juegue bien", indicó. "Evaluamos después del Mundial puesto por puesto, qué nivel tenemos, qué buscar. Si podemos seguir apostando al fútbol que queremos con estos jugadores. Creemos que se puede dar", agregó.

El futuro de la Selección Argentina sin Messi

Lionel Scaloni, las ganas de renovar y el recambio que se viene en la Selección Argentina.

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"Es indudable que, al no estar Leo, es indispensable. Por suerte, cuando no ha estado el equipo ha respondido. Más allá del jugador, lo que él generaba no se lo he visto a nadie. Tenemos gente que puede aportar liderazgo y buena gente, que es lo más importante", aseguró. "No buscamos un caudillo, o que alguno le tenga miedo. Buscamos gente positiva, buena gente, y suplir lo que hacía Leo, que es difícil pero el grupo siempre ha respondido y tenemos gente que lo puede hacer", dijo.

Sin Messi y también sin Otamendi, el capitán de la Selección Argentina será Cristian Romero, seguido de Emiliano Martínez y Lautaro Martínez. "Cuti tiene que aceptar la responsabilidad y creemos que lo puede llevar adelante. Va a tener que demostrar lo que es llevar la cinta de capitán", aseveró. "El comportamiento es único y lo querrán imitar. Es un futbolista que es demasiado voluntarioso, por no decir otra cosa, y eso lo tendrá que mejorar porque va a ser capitán y lo van a estar mirando todos. Vemos en él que puede serlo", concluyó.

Lionel Scaloni Selección Argentina director amistoso
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