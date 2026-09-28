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La insólita situación que vive Germán Pezzella en Peñarol

Germán Pezzella no será de la partida ante Montevideo City Torque debido a una cuestión reglamentaria al respecto de su inscripción tras rescindir con River.

28 de septiembre 2026 · 20:53hs
Germán Pezzella se perderá la visita de Peñarol a Montevideo City Torque por un curioso motivo. 

Germán Pezzella se perderá la visita de Peñarol a Montevideo City Torque por un curioso motivo. 

Germán Pezzella se unió a Peñarol tras su rescindir su contrato con River, llegada al Carbonero que cuenta con una duda al respecto de su inscripción y el reglamento del fútbol uruguayo por lo cual desde el club tomaron la decisión de no tenerle en cuenta para el próximo encuentro.

Este miércoles el equipo de Diego Aguirre recuperará su partido pendiente por la primera fecha del Clausura 2026 de la Liga AUF contra el líder Montevideo City Torque, el cual inicialmente se suspendió por problemas en la iluminación del recinto.

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El Dibu Martínez entrenó juntos a sus compañeros. Argentina juega este miércoles en Córdoba.

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Dado que el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 llegó al Manya y fue habilitado en la quinta fecha, en la dirigencia del club entienden que ese permiso no aplica a las jornadas de competencia previas, por lo que no está claro si puede estar o no este juego, que corresponde a la primera fecha del certamen. Incertidumbre ante la cual se tomó la decisión de excluir de la lista de convocados para evitar posibles sanciones.

¿Qué dijo el presidente de Peñarol?

“Sabemos que Pezzella está habilitado para jugar, pero teniendo en cuenta que los tribunales responden a Nacional, es jugarse a algo que nos puede perjudicar. Estamos bien de zagueros como para correr el riesgo”, afirmó sin pelos en la lengua el presidente Ignacio Ruglio en diálogo con El Espectador Deportes.

A su vez, el mandatario despejó toda duda respecto a la presencia del zaguero central para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, evento para cual fue invitado al ser campeón del mundo y que será su regreso al Monumental tras su polémica salida de River tras ser apartado al inicio de la temporada: “Le dijimos que no había forma de perderse una cosa así. Germán coordinó vuelo para ir y volver en la misma noche. Eso habla de su profesionalismo y yo se lo agradecí mucho”, reconoció Ruglio.

Germán Pezzella Peñarol reglamento Fútbol
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