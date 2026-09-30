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Mirtha Legrand sigue internada y presenta una "franca mejoría"

Mirtha Legrand, de 99 años, permanece internada desde el 18 de septiembre en el sanatorio Mater Dei. El último parte médico destacó su evolución favorable

30 de septiembre 2026 · 14:45hs
Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos.

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La conductora, de 99 años, permanece internada desde el 18 de septiembre en el sanatorio Mater Dei. El último parte médico destacó su evolución favorable y confirmó que se encuentra acompañada por sus familiares.

Mirtha Legrand continúa internada con evolución favorable

Mirtha Legrand continúa internada en el sanatorio Mater Dei y presenta una “franca mejoría” en su estado de salud. Así lo informó la institución médica en su último parte, firmado por el director médico Enrique Echagüe, donde también se indicó que la conductora se encuentra “muy bien”.

Mirtha Legrand. Nuevo parte mérdico de la conductora de 99 años, quien continúa internada en el Sanatorio Mater Dei.

Mirtha Legrand: nuevo parte médico

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La diva, de 99 años, permanece en una habitación común y acompañada por sus familiares, quienes volvieron a agradecer las muestras de cariño recibidas durante estos días.

Legrand se encuentra internada desde el 18 de septiembre, cuando ingresó nuevamente al sanatorio por un cuadro compatible con neumopatía. Se trata de su segunda internación durante este mes.

En los últimos días, la conductora había mostrado una evolución favorable. En el parte anterior, difundido el lunes, el Mater Dei había informado que continuaba mejorando y que ya había finalizado el tratamiento antibiótico.

De no mediar cambios, el próximo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand será difundido este viernes.

Qué dijo Juana Viale sobre su abuela

Horas antes del nuevo comunicado médico, Juana Viale también había hablado sobre la salud de su abuela en Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini en El Trece.

“Ella está muy bien. Está avanzando y mejorando, tiene sus mejorías”, contó la conductora, quien actualmente está al frente de La noche de Mirtha mientras su abuela se recupera.

Además, Juana reveló que Mirtha continúa mirando televisión durante su internación: “Ve los programas de ella y también ve los noticieros”, contó.

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