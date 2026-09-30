Silvia Bechir, entre la profesión  y el vínculo con el cliente

Silvia Bechir, presidenta de APASER, habló sobre los cambios en el sector, la capacitación y el vínculo entre productores y clientes.

Silvia Bechir preside la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Entre Ríos (APASER), una entidad que nuclea a profesionales de toda la provincia. En diálogo con La Mañana de La Red, repasó su trayectoria, los desafíos del sector y la importancia de la capacitación permanente.

APASER es una organización profesional e independiente fundada en 1972 que representa a los productores asesores de seguros de Entre Ríos. A diferencia de un colegio profesional, la afiliación es voluntaria y actualmente reúne a alrededor de 900 productores sobre un universo provincial estimado en 1.300.

Para Bechir, el avance tecnológico no pone en riesgo la profesión, sino que puede convertirse en una herramienta para mejorar el trabajo cotidiano. Las tareas administrativas y repetitivas, como el envío de pólizas, cupones o respuestas a consultas frecuentes, pueden ser automatizadas y permitir que el productor concentre más tiempo en el asesoramiento.

“El seguro es un traje a medida”, sostuvo. En ese sentido, consideró que conocer al cliente es fundamental para determinar cuáles son realmente sus necesidades y los riesgos a los que está expuesto.

Según explicó, muchas veces aquello que una persona identifica como su principal preocupación no necesariamente coincide con el riesgo que puede afectarla. Por eso, el intercambio personal permite hacer las preguntas necesarias, conocer cada situación y diseñar una cobertura acorde.

La tecnología puede resolver cuestiones inmediatas, pero para Bechir el vínculo humano continúa siendo central. El productor debe transmitir confianza frente a un producto intangible cuya utilidad aparece, justamente, cuando ocurre un siniestro.

En relación con el mercado asegurador de Entre Ríos, Bechir mencionó entre las compañías con presencia y penetración en la provincia a Instituto del Seguro, Sancor Seguros, San Cristóbal, Federación Patronal, Rivadavia, Norte, Mercantil Andina, Río Uruguay y Victoria Seguros, esta última con presencia principalmente en la zona de la costa. También explicó que la Superintendencia de Seguros de la Nación ha dispuesto el retiro de algunas compañías que no contaban con respaldo económico suficiente o presentaban dificultades para responder ante los siniestros.

Capacitación y profesionalización

Uno de los aspectos que la presidenta de APASER considera centrales es la formación. Para obtener la matrícula de productor asesor de seguros se requiere atravesar un proceso de capacitación que incluye contenidos vinculados con las distintas coberturas y ramas de la actividad, aspectos contables y legislación específica.

Pero la formación no termina con la obtención de la matrícula. Bechir sostiene que los cambios constantes del mercado obligan a mantenerse actualizado y que desde la asociación se trabaja en capacitaciones destinadas a acompañar esa evolución.

“Nos tenemos que formar. El mundo cambia y uno tiene que ir acompañando eso”, señaló.

Dentro de los desafíos actuales también ubicó la comercialización ilegal de seguros. Según explicó, existen personas que ofrecen determinados productos, especialmente vinculados con seguros de vida o retiro, presentándose como analistas financieros sin contar con la matrícula correspondiente.

Por eso, recomendó verificar que quien ofrece un seguro sea un productor habilitado. La credencial profesional cuenta con un código QR que permite consultar los datos registrados ante la Superintendencia de Seguros de la Nación y comprobar si la persona está autorizada para operar.

Del Trabajo Social a los seguros

La llegada de Bechir a la actividad tuvo también un componente familiar. Comenzó a trabajar como productora alrededor de los 34 años, después de haber estudiado Trabajo Social. Su marido, Rafael, ya se desempeñaba en el rubro y fue quien la incentivó a conocer una profesión que, según le planteó, también tenía un fuerte componente social.

Con el tiempo, la actividad se convirtió en una parte central de su vida, Incluso sus hijos se incorporaron de distintas maneras al ámbito profesional. En su propio recorrido, Bechir recuerda especialmente a Matilde López Vázquez, una expresidenta de APASER que marcó su manera de entender la profesión. Destacó de ella la atención personalizada y el conocimiento profundo de cada cliente.

Esa relación de largo plazo es, para Bechir, uno de los aspectos más valiosos de la actividad. Actualmente, incluso asegura a hijos de personas que fueron sus primeros clientes, una continuidad que atribuye a la confianza construida durante años.

Una etapa al frente de APASER

Bechir transita su tercera gestión al frente de la asociación y ya decidió que será la última. Las autoridades se eligen actualmente cada tres años, después de una modificación del estatuto, y uno de los desafíos que identifica es lograr una mayor participación de los asociados.

La entidad reúne productores de toda la provincia, aunque las elecciones se realizan en Paraná, lo que dificulta la participación de quienes viven en otras localidades. En ese sentido, consideró que el voto a distancia podría ser una alternativa para facilitar la incorporación de más profesionales a la vida institucional.

Su decisión de dejar la conducción también responde a la necesidad de abrir espacio a nuevas generaciones.

Mientras tanto, continuará vinculada a una actividad que comenzó casi por una decisión familiar y que terminó convirtiéndose en una profesión. Desde APASER, su objetivo es seguir impulsando la capacitación y la profesionalización de los productores, al tiempo que busca que la sociedad comprenda el valor de contar con asesoramiento a la hora de contratar un seguro.