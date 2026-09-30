Atlético de Madrid puso sus ojos en Santiago Beltrán.

En River crece la preocupación por el futuro de Santiago Beltrán . El joven arquero, cuyo contrato vence en diciembre de 2027, despertó interés en Europa y aparece en el radar del Atlético de Madrid ante una posible salida de Jan Oblak. La dirigencia busca renovar su vínculo y asegurar una futura transferencia.

Beltrán, de 21 años y próximo a cumplir 22 el 4 de octubre, atraviesa un gran momento. Titular indiscutido en River y actualmente convocado a la Selección Argentina para los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, el arquero se convirtió en una de las principales apariciones de la cantera millonaria y ya concentra la atención de distintos clubes del fútbol europeo.

Alerta en River: Atlético de Madrid sigue de cerca a Santiago Beltrán

Según medios españoles, Atlético de Madrid tendría al arquero de River entre sus alternativas para ocupar el arco en caso de que Oblak deje el club. El esloveno, símbolo del equipo dirigido por Diego Simeone, lleva 12 años en la institución y desde hace varios meses existen versiones sobre una posible salida, aunque por el momento no hay confirmación de que su ciclo vaya a terminar.

En este escenario, Beltrán aparece como una posibilidad para el conjunto madrileño. Por ahora no hubo contactos entre Atlético de Madrid y River ni una oferta formal por el arquero, por lo que se trata de un interés que podría avanzar en el próximo mercado de pases.

En Núñez, mientras tanto, buscan asegurarse una buena posición ante un eventual traspaso. La intención es extender el contrato de Beltrán para evitar que su futuro quede condicionado por el vencimiento del vínculo y, al mismo tiempo, garantizar que una posible transferencia deje un ingreso importante para el club. En ese sentido, desde River ya dejaron trascender que la base de negociación podría ubicarse en torno a los 15 millones de euros.

La posibilidad de una salida también obligaría a River a moverse rápidamente en el mercado para encontrar un reemplazante. Entre los nombres que fueron mencionados en los últimos tiempos aparecen el marroquí Bono y Agustín Rossi, aunque hasta el momento no hubo movimientos concretos por ninguno de los dos.

Mientras tanto, Beltrán continúa consolidándose bajo los tres palos de River y sumando experiencia con la Selección Argentina. Su presente lo puso en el radar del fútbol europeo y, si Atlético de Madrid finalmente decide avanzar, el arquero podría convertirse en una de las próximas grandes ventas surgidas de las divisiones inferiores del Millonario.