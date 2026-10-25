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El enojo de Werner y las dudas sobre su futuro en el TC

Mariano Werner expresó su rechazo a “gente que no le hace bien al deporte” y no aseguró su continuidad para 2027: “Es una acumulación de cosas”.

25 de octubre 2026 · 21:57hs
Mariano Werner habló de lo que analiza para su futuro.

Mariano Werner habló de lo que analiza para su futuro.

El 3º puesto que logró en el autódromo de Rosario luego de largar desde la Final de Turismo Carretera desde la 16ª posición le permitió a Mariano Werner recuperar terreno en la lucha por la Copa de Oro, luego del costoso abandono que sufrió en San Nicolás. Sin embargo, más allá de la lógica felicidad por el resultado, el entrerriano se mostró enojado y saturado por un estado de situación que conspira contra el automovilismo y sus ganas de seguir corriendo. A continuación reproducimos los conceptos centrales de la entrevista que el piloto del Fadel Racing tuvo con Campeones.

La palabra de Werner

Estamos todo el día hablando de reglamentos, de cosas que no sirven para el público. ¿Sabes qué pasa? Que están todos pensando qué van a decir para que les llegue a ustedes (N. de la R.: los periodistas) y a la gente, y eso no está bien. O sea, el deporte es correr, es ser rápido, representar a la marca con la cual corren y a sus sponsors. No me gusta estar dando una declaración de lo que dijo uno, de lo que dijo el otro, del dueño de equipo, porque cuando pasan las 3 de la tarde, ninguno está acá en la Técnica”.

Me molesta porque esto no suma para nada. Hay que cuidar el trabajo, el mío, el tuyo, el de todos los que estamos acá adentro. Acá hay gente que no le hace bien al deporte: desde el dueño de equipo hasta el piloto, están todo el día quejándose y diciendo cosas que no se tienen que decir. Cuando hubo gente sana esto creció. Esto no sigue creciendo por ellos”.

“El verdadero hincha y el verdadero sponsor no quieren escuchar llorar todo el tiempo, estar molesto por esto y por aquello; quieren venir a disfrutar de Turismo Carretera, que haya sobrepaso y que gane el mejor, y nada más”.

Para apuntar contra la categoría se ocupan de personas, como el caso mío. Lo digo puntualmente, por ejemplo, por lo de (Mauro) Medina. No es contra Werner, es pegarle a Werner para llegar a la categoría ”.

El año que viene si estoy acá (en Rosario) es porque corro y si no estoy es porque me quedé en mi casa. Es algo que siento hace un tiempo. Voy a pelear los dos campeonatos y dejaré todo para ganar las dos coronas y luego veré qué hago en el verano. Soy un agradecido del cariño de los hinchas. No quisiera el día de mañana venir y estar con mala cara o desganado sacándome una foto con un hincha ”.

Es una acumulación de cosas … Tener que largar último el fin de semana pasado… Me vació un poco la situación. Y sentí eso toda esta semana. En Balcarce el motor estaba mal y estuve bien echado. Cuando he cometido errores o hubo algo mal, lo he dicho y he sido crítico conmigo mismo. Pero nunca me ocupé de mis colegas ”.

Werner TC Mariano Werner Automovilismo
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