Una mujer de 41 años fue detenida durante la madrugada de este domingo luego de una intervención policial en la intersección de avenida Artigas y Hernández de Gualeguaychú. Según la información policial, el procedimiento comenzó a partir de avisos de vecinos y transeúntes sobre una persona que generaba molestias en la vía pública.
Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle
Una mujer de 41 años fue detenida tras un incidente en Artigas y Hernández de Gualeguaychú. La Fiscalía dispuso su aprehensión por resistencia a la autoridad.
Los efectivos acudieron al lugar para intervenir en la situación y restablecer la circulación en el sector. De acuerdo con el reporte, encontraron a una mujer que alteraba el orden público y mantenía una actitud hostil.
La intervención policial
Los agentes intentaron dialogar con ella y le solicitaron en varias oportunidades que se retirara, pero, según la misma información, la mujer no accedió y comenzó a insultarlos.
Ante esa situación, los efectivos la trasladaron a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para identificarla y realizar las actuaciones correspondientes. La involucrada es oriunda de la provincia de Buenos Aires.
La decisión de la Fiscalía
El procedimiento fue comunicado a la Fiscalía en turno, que dispuso su aprehensión por resistencia a la autoridad. La mujer quedó a disposición de la Justicia mientras se iniciaron las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.
No se informaron personas lesionadas ni otros incidentes relacionados con el procedimiento.