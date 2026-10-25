Una mujer de 41 años fue detenida tras un incidente en Artigas y Hernández de Gualeguaychú. La Fiscalía dispuso su aprehensión por resistencia a la autoridad.

Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle.

Una mujer de 41 años fue detenida durante la madrugada de este domingo luego de una intervención policial en la intersección de avenida Artigas y Hernández de Gualeguaychú. Según la información policial, el procedimiento comenzó a partir de avisos de vecinos y transeúntes sobre una persona que generaba molestias en la vía pública.

Los efectivos acudieron al lugar para intervenir en la situación y restablecer la circulación en el sector. De acuerdo con el reporte, encontraron a una mujer que alteraba el orden público y mantenía una actitud hostil.

La intervención policial

Los agentes intentaron dialogar con ella y le solicitaron en varias oportunidades que se retirara, pero, según la misma información, la mujer no accedió y comenzó a insultarlos.

Ante esa situación, los efectivos la trasladaron a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para identificarla y realizar las actuaciones correspondientes. La involucrada es oriunda de la provincia de Buenos Aires.

La decisión de la Fiscalía

El procedimiento fue comunicado a la Fiscalía en turno, que dispuso su aprehensión por resistencia a la autoridad. La mujer quedó a disposición de la Justicia mientras se iniciaron las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.

No se informaron personas lesionadas ni otros incidentes relacionados con el procedimiento.