Uno Entre Rios | Policiales | mujer

Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle

Una mujer de 41 años fue detenida tras un incidente en Artigas y Hernández de Gualeguaychú. La Fiscalía dispuso su aprehensión por resistencia a la autoridad.

25 de octubre 2026 · 17:35hs
Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle.

Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle.

Una mujer de 41 años fue detenida durante la madrugada de este domingo luego de una intervención policial en la intersección de avenida Artigas y Hernández de Gualeguaychú. Según la información policial, el procedimiento comenzó a partir de avisos de vecinos y transeúntes sobre una persona que generaba molestias en la vía pública.

Los efectivos acudieron al lugar para intervenir en la situación y restablecer la circulación en el sector. De acuerdo con el reporte, encontraron a una mujer que alteraba el orden público y mantenía una actitud hostil.

La intervención policial

Los agentes intentaron dialogar con ella y le solicitaron en varias oportunidades que se retirara, pero, según la misma información, la mujer no accedió y comenzó a insultarlos.

Ante esa situación, los efectivos la trasladaron a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para identificarla y realizar las actuaciones correspondientes. La involucrada es oriunda de la provincia de Buenos Aires.

La decisión de la Fiscalía

El procedimiento fue comunicado a la Fiscalía en turno, que dispuso su aprehensión por resistencia a la autoridad. La mujer quedó a disposición de la Justicia mientras se iniciaron las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.

No se informaron personas lesionadas ni otros incidentes relacionados con el procedimiento.

mujer detenida incidente Gualeguaychú
Noticias relacionadas
Los padres de las alumnas mostraron su enojo ante las autoridades de la escuela ubicada en la Autovía 14.

Concordia: estudiantes habrían utilizado IA para modificar fotografías de compañeras

caso celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados medicos

Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

golpes en la cabeza, cortes y una cirugia: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de parana

Golpes en la cabeza, cortes y una cirugía: el estado de salud de los heridos al caer un entrepiso en un bar de Paraná

El bar de Paraná ubicado en calle Alameda de la Federación y Córdoba.

Dramático derrumbe en un bar de Paraná: hay heridos

Ver comentarios

Lo último

Black Week: supermercados mayoristas lanzan nueva semana de descuentos en busca de reactivar el consumo

Black Week: supermercados mayoristas lanzan nueva semana de descuentos en busca de reactivar el consumo

El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

Susana Giménez estrenó una bicicleta en La Mary y mostró el paseo junto a sus perros

Susana Giménez estrenó una bicicleta en La Mary y mostró el paseo junto a sus perros

Ultimo Momento
Black Week: supermercados mayoristas lanzan nueva semana de descuentos en busca de reactivar el consumo

Black Week: supermercados mayoristas lanzan nueva semana de descuentos en busca de reactivar el consumo

El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

Susana Giménez estrenó una bicicleta en La Mary y mostró el paseo junto a sus perros

Susana Giménez estrenó una bicicleta en La Mary y mostró el paseo junto a sus perros

Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle

Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle

Fuga y fallas en los controles de la UP9: Miotti admitió negligencias y confirmó un sumario

Fuga y fallas en los controles de la UP9: Miotti admitió negligencias y confirmó un sumario

Policiales
Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle

Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle

Fuga y fallas en los controles de la UP9: Miotti admitió negligencias y confirmó un sumario

Fuga y fallas en los controles de la UP9: Miotti admitió negligencias y confirmó un sumario

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Concordia: estudiantes habrían utilizado IA para modificar fotografías de compañeras

Concordia: estudiantes habrían utilizado IA para modificar fotografías de compañeras

Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

Julián Hirschfeld dejó de ser secretario de Servicios Públicos de Paraná

Julián Hirschfeld dejó de ser secretario de Servicios Públicos de Paraná

IAPV: Alcanzó los primeros 100 créditos y acelera el acceso a la vivienda en Entre Ríos

IAPV: Alcanzó los primeros 100 créditos y acelera el acceso a la vivienda en Entre Ríos

Entre Ríos: No rige alerta en toda la provincia por la crecida de los ríos

Entre Ríos: No rige alerta en toda la provincia por la crecida de los ríos

Gualeguaychú: equipan con collar satelital y microchip a un aguará guazú liberado

Gualeguaychú: equipan con collar satelital y microchip a un aguará guazú liberado

Dejanos tu comentario