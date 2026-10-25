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Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo. En el Siempre Sale, en tanto, hubo ocho ganadores, uno entrerriano.

25 de octubre 2026 · 22:17hs
Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo. 

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en la noche de este domingo. 

Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo que se realizó en la noche de este domingo. En el Siempre Sale, en tanto, hubo ocho ganadores con cinco aciertos y uno es de Entre Ríos.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.400 millones de pesos.

LEER MÁS: Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Revancha

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron los siguientes: 19-03-02-08-39-00. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles habrá en juego $1.100.000.000.

En el caso de La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 25-08-45-30-43-36. Tampoco hubo ganadores en esta modalidad y el próximo sorteo habrá en juego $1.255.420.958.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 29-05-23-41-43-22. El pozo no tuvo ganadores y el miércoles se sortearán $800.000.000.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 22-40-13-00-24-43. Aquí hubo ocho ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $61.136.532. Uno es de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
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