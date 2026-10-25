Gimnasia de Concepción del Uurguay empató 0-0 ante Olimpo por la Reválida del Federal A

La igualdad sin goles entre Gimnasia de Concepción y Olimpo deja todo abierto para el partido de vuelta que se disputará en Bahía Blanca.

Gimnasia de Concepción del Uruguay empató este domingo 0 a 0 como local ante Olimpo de Bahía Blanca en el encuentro que abrió una de las series correspondiente a la Tercera Etapa de la Reválida del Torneo Federal A. La serie se definirá el próximo fin de semana en suelo bonaerense.

El Lobo y el Aurinegro regalaron un partido apenas discreto, con algunas chances y emociones en ambos arcos, con las del local más claras más allá de aquel rebote en el palo cuando promediaba el segundo tiempo.

Gimnasia se movía en torno a Nicolás Germanier, de lo mejor del medio para adelante, con García apago y Vila alternando buenas y malas. Altamirano fue la gran figura del Lobo, bien apuntalado por los cuatro del fondo. Enfrente, Joaquín Susvielles e Ibarra movía a todos sus compañeros, el primero bajando todo y el segundo con habilidad e inteligencia para jugar.

Germanier probó varias veces y el otro diez, Ibarra, también, aunque sin peligro para ambos arqueros. El primer tiempo se fue con trámite discreto y parejo, tras un arranque dominante de la visita.

El segundo tiempo, el Lobo salió más decidido, con Vila ganando en el área bahiense. Olague tuvo la más clara y el arquero se la sacó en la linea, Vila apareció por dos pero sin suerte, Nico Germanier le dio con rosca a un hermoso tiro libre que el uno Geist mandó al corner con una espectacular voleada. Ahí se terminó todo. El cero viaja hacia Bahía Blanca, con ventaja para Olimpo. El Lobo terminó mejor y mantiene su esperanza. El fútbol y la redonda, definirán todo dentro de siete días.