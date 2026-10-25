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El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

El Observatorio Económico de Turismo reúne a 15 municipios y prepara una prueba piloto para noviembre, antes de su puesta en marcha durante diciembre.

25 de octubre 2026 · 17:37hs
El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos.

El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos.

El Observatorio Económico de Turismo de Entre Ríos (OET.ER) inició una nueva etapa de implementación con la incorporación de siete municipios y el comienzo del trabajo conjunto con la Dirección de Estadísticas y Censos provincial. Con estas adhesiones, la iniciativa reúne a 15 localidades y se prepara para realizar una última prueba piloto en noviembre, antes de su puesta en marcha prevista para diciembre.

El proyecto, impulsado por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) con el modelo metodológico de ONU Turismo, busca generar información sistemática y comparable sobre la actividad turística provincial.

La nueva fase comenzó en octubre con la firma de convenios institucionales con los siete municipios que se sumaron al proyecto. Los acuerdos formalizaron su adhesión y compromiso con el registro estadístico. Estas localidades se integran a las ocho que participaron de la primera prueba piloto, destinada a evaluar los instrumentos y procedimientos de relevamiento.

Articulación técnica y metodología

En paralelo, la Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos comienza a trabajar junto al equipo técnico del Observatorio. La articulación permitirá coordinar criterios y capacidades estadísticas para desarrollar los relevamientos y producir información sobre el sector.

Uno de los principales avances de esta etapa fue la realización del primer taller de trabajo, que concluyó con el consenso y la validación del documento metodológico final.

La instancia estuvo precedida por reuniones de vinculación con los nuevos municipios y de revinculación con aquellos que ya habían participado del operativo inicial.

Una última prueba piloto en noviembre

El próximo paso será aplicar la metodología en el territorio. Antes de la prueba piloto prevista para el fin de semana largo de noviembre, el equipo del Observatorio visitará los municipios para brindar asesoramiento y acompañamiento técnico.

También realizará charlas y asistencias con los operadores privados que conformarán la muestra. El objetivo será verificar los procedimientos y efectuar los ajustes necesarios antes de la implementación del sistema en diciembre.

Qué información se relevará

El trabajo contempla relevamientos de la demanda turística y de los alojamientos. Los instrumentos permitirán conocer el perfil de los visitantes, estimar su gasto y medir variables como la ocupación y la duración de las estadías.

Con el OET.ER, Entre Ríos busca disponer de datos que sirvan como insumo para planificar políticas públicas, evaluar el comportamiento de la actividad y acompañar la toma de decisiones de los prestadores privados.

observatorio Turismo Entre Ríos
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