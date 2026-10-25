Uno Entre Rios | La Provincia | Julián Hirschfeld

Julián Hirschfeld dejó de ser secretario de Servicios Públicos de Paraná

En un mensaje difundido el 11 de diciembre de 2023, Julián Hirschfeld, planteó como objetivos cuidar la ciudad e implementar políticas públicas.

25 de octubre 2026 · 16:33hs
Julián Hirschfeld dejó de ser secretario de Servicios Públicos de Paraná

Municipalidad de Paraná

Julián Hirschfeld dejó de ser secretario de Servicios Públicos de Paraná

Julián Hirschfeld dejó de ser secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, cargo que ocupaba desde el inicio de la gestión de Rosario Romero. Su sucesor será informado en pocas horas.

Hirschfeld había asumido en diciembre de 2023, cuando comenzó el actual período de gobierno municipal. Desde entonces estuvo al frente de la Secretaría y formó parte del gabinete de la intendenta.

Julián Hirschfeld y su llegada a Servicios Públicos

Al asumir, el funcionario había agradecido públicamente a Romero por la confianza para integrar su equipo. En un mensaje difundido el 11 de diciembre de 2023, planteó como objetivos cuidar la ciudad, brindar servicios de calidad e implementar políticas públicas para mejorar la vida cotidiana de los vecinos.

Su salida del cargo abre una nueva etapa en la conducción del área. La identidad de quien lo reemplazará todavía no fue anunciada y será comunicada en las próximas horas, de acuerdo con la información obtenida por este medio.

Fuente: Entre Ríos Ahora

Julián Hirschfeld Servicios Públicos Paraná
Noticias relacionadas
Entre Ríos: No rige alerta en toda la provincia por la crecida de los ríos

Entre Ríos: No rige alerta en toda la provincia por la crecida de los ríos

gualeguaychu: equipan con collar satelital y microchip a un aguara guazu liberado

Gualeguaychú: equipan con collar satelital y microchip a un aguará guazú liberado

La empresa mayorista podrá comenzar a operar con 25 trabajadores contratados.

Concordia: derogaron ley provincial para la habilitación de comercios

Raíces aprobó 247 créditos en Entre Ríos y prepara la evaluación de otros 1.137 postulantes.

Raíces aprobó 247 créditos en Entre Ríos y prepara la evaluación de otros 1.137 postulantes

Ver comentarios

Lo último

Black Week: supermercados mayoristas lanzan nueva semana de descuentos en busca de reactivar el consumo

Black Week: supermercados mayoristas lanzan nueva semana de descuentos en busca de reactivar el consumo

El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

Susana Giménez estrenó una bicicleta en La Mary y mostró el paseo junto a sus perros

Susana Giménez estrenó una bicicleta en La Mary y mostró el paseo junto a sus perros

Ultimo Momento
Black Week: supermercados mayoristas lanzan nueva semana de descuentos en busca de reactivar el consumo

Black Week: supermercados mayoristas lanzan nueva semana de descuentos en busca de reactivar el consumo

El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

Susana Giménez estrenó una bicicleta en La Mary y mostró el paseo junto a sus perros

Susana Giménez estrenó una bicicleta en La Mary y mostró el paseo junto a sus perros

Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle

Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle

Fuga y fallas en los controles de la UP9: Miotti admitió negligencias y confirmó un sumario

Fuga y fallas en los controles de la UP9: Miotti admitió negligencias y confirmó un sumario

Policiales
Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle

Detuvieron a una mujer de 41 años por resistencia a la autoridad tras un incidente en la calle

Fuga y fallas en los controles de la UP9: Miotti admitió negligencias y confirmó un sumario

Fuga y fallas en los controles de la UP9: Miotti admitió negligencias y confirmó un sumario

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Concordia: estudiantes habrían utilizado IA para modificar fotografías de compañeras

Concordia: estudiantes habrían utilizado IA para modificar fotografías de compañeras

Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Caso Celis: ordenaron el fin del aislamiento y fijaron un nuevo esquema de visitas y cuidados médicos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

El Observatorio Económico de Turismo avanza con 15 municipios de Entre Ríos

Julián Hirschfeld dejó de ser secretario de Servicios Públicos de Paraná

Julián Hirschfeld dejó de ser secretario de Servicios Públicos de Paraná

IAPV: Alcanzó los primeros 100 créditos y acelera el acceso a la vivienda en Entre Ríos

IAPV: Alcanzó los primeros 100 créditos y acelera el acceso a la vivienda en Entre Ríos

Entre Ríos: No rige alerta en toda la provincia por la crecida de los ríos

Entre Ríos: No rige alerta en toda la provincia por la crecida de los ríos

Gualeguaychú: equipan con collar satelital y microchip a un aguará guazú liberado

Gualeguaychú: equipan con collar satelital y microchip a un aguará guazú liberado

Dejanos tu comentario