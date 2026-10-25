Julián Hirschfeld dejó de ser secretario de Servicios Públicos de Paraná

En un mensaje difundido el 11 de diciembre de 2023, Julián Hirschfeld, planteó como objetivos cuidar la ciudad e implementar políticas públicas.

Julián Hirschfeld dejó de ser secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, cargo que ocupaba desde el inicio de la gestión de Rosario Romero. Su sucesor será informado en pocas horas.

Hirschfeld había asumido en diciembre de 2023 , cuando comenzó el actual período de gobierno municipal. Desde entonces estuvo al frente de la Secretaría y formó parte del gabinete de la intendenta.

Julián Hirschfeld y su llegada a Servicios Públicos

Al asumir, el funcionario había agradecido públicamente a Romero por la confianza para integrar su equipo. En un mensaje difundido el 11 de diciembre de 2023, planteó como objetivos cuidar la ciudad, brindar servicios de calidad e implementar políticas públicas para mejorar la vida cotidiana de los vecinos.

Su salida del cargo abre una nueva etapa en la conducción del área. La identidad de quien lo reemplazará todavía no fue anunciada y será comunicada en las próximas horas, de acuerdo con la información obtenida por este medio.

Fuente: Entre Ríos Ahora