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Concordia: estudiantes habrían utilizado IA para modificar fotografías de compañeras

En una escuela de Concordia padres denunciaron que tres alumnos habían utilizado IA para mostrar imágenes de sus compañeras.

25 de octubre 2026 · 07:28hs
Los padres de las alumnas mostraron su enojo ante las autoridades de la escuela ubicada en la Autovía 14.

Los padres de las alumnas mostraron su enojo ante las autoridades de la escuela ubicada en la Autovía 14.

Padres de alumnas de la Escuela Agrotécnica General San Martín de Concordia reclamaron luego de tomar conocimiento de que tres estudiantes habrían utilizado inteligencia artificial para modificar fotografías de sus compañeras y hacerlas aparecer con la parte superior del torso sin ropa.

Alumnos señalados en escuela de Concordia.

Alumnos señalados en escuela de Concordia.

El episodio ocurrió durante el mediodía y motivó la intervención del personal de la comisaría de Calabacilla a cargo del comisario Pedro Cepeda, que se hizo presente en la institución para mediar entre los padres y las autoridades escolares.

Según las primeras actuaciones, los involucrados serían tres estudiantes de 14 años, quienes presuntamente habrían utilizado fotografías de tres alumnas y las habrían modificado mediante inteligencia artificial.

En el establecimiento se labró un acta y se invitó a las partes a radicar la correspondiente denuncia formal en la dependencia policial para avanzar con las actuaciones del caso, consignó Concordia Policiales.

Asimismo, durante el conflicto, un grupo de padres y estudiantes habría obstruido momentáneamente la salida de los colectivos que trasladan a los alumnos. Ante esta situación, el personal policial intervino para mediar entre las partes y finalmente todos se retiraron del lugar sin que se registraran otros inconvenientes.

Concordia Escuela Inteligencia artificial
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