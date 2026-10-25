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San Martín de Formosa ascendió a la Primera Nacional y podría enfrentar a Patronato en el 2027

San Martín de Formosa inscribió su nombre en la Primera Nacional al derrotar 2 a 0 a Cipolletti de Río Negro en la final del Torneo Federal A.

25 de octubre 2026 · 19:44hs
San Martín de Formosa ascendió a la Primera Nacional y podría enfrentar a Patronato en el 2027

San Martín de Formosa se consagró campeón del Torneo Federal A y logró el ansiado ascenso a la Primera Nacional tras haber perdido la final del año pasado. El Franjeado conquistó la final que se disputó en San Francisco, Córdoba, al derrotar 2 a 0 a Cipolletti de Río Negro. En la próxima temporada podría enfrentar a Patronato.

La conquista de San Martín de Formosa

Sobre el final del primer tiempo, un tiro libre acabó en la cabeza de Ricardo Tapia, que abrió el marcador. En los primeros minutos del complemento, Dylan Tapia aumentó la ventaja y el Capataz, que por si fuera poco se quedó con diez a los 62' por un golpe de Andrés Almirón a un rival, no pudo reponerse.

De esta forma, los formoseños se transformarán en el primer equipo en la historia de su provincia en jugar la categoría. El que más cerca había estado era Sportivo Patria, que jugó el Torneo Nacional en 1976.

Por su parte, el sueño de Cipolletti no termina y tendrán la posibilidad de jugar la reválida por el segundo ascenso. Se medirán con el vencedor del cruce entre Alvarado y Sportivo Las Parejas y en caso de ganar, tendrán una semi y otra final.

San Martín Primera Nacional Torneo Federal A
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