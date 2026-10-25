River Plate venció a Racing y llega en alza al Superclásico ante Boca

En un duelo en el que ambos estaban obligados a ganar, River Plate se impuso 1 a 0 con un tanto de Lautaro Rivero. Ahora el partido en La Boca.

Lautaro Rivero marcó el tanto de River en el primer tiempo.

River Plate consiguió un triunfo clave frente a Racing Club al imponerse por 1-0 en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Con un gol de Lautaro Rivero a los 33', el equipo dirigido por Leonardo Ponzio se quedó con tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en el campeonato y llega fortalecido al Superclásico ante Boca Juniors.

El Millonario cumplió con su objetivo en condición de local, aprovechó la oportunidad de sumar ante su público y ratificó su buen momento en la recta final de la fase regular. La victoria, además de representar un impulso anímico importante, le permitió mantenerse entre los principales protagonistas de la Zona B y continuar en carrera por sus objetivos en la tabla anual.

Del otro lado, Racing no pudo llevarse nada de Núñez y volvió a dejar puntos en el camino. La Academia necesitaba un resultado positivo para mejorar su situación en el certamen, pero terminó sufriendo una derrota que prolonga sus dificultades para escalar posiciones.

Lautaro Rivero marcó la diferencia en el Monumental

En un partido que tenía mucho en juego para ambos equipos, River logró encontrar la ventaja necesaria para quedarse con la victoria. Lautaro Rivero fue el autor del único tanto de la noche y se convirtió en una de las figuras de una jornada que dejó al conjunto de Núñez con motivos para ilusionarse.

El gol resultó determinante para destrabar un encuentro en el que el Millonario debía sostener su protagonismo y transformar su condición de local en una diferencia concreta en el marcador. Con la ventaja a su favor, River pudo administrar el desarrollo del partido y trabajar para conservar el resultado hasta el final.

La victoria por la mínima también tuvo valor por el contexto en el que se produjo. A pocos días de una nueva edición del Superclásico, el equipo necesitaba llegar con confianza y sin dejar puntos importantes en el camino. En ese sentido, el triunfo frente a Racing representó una señal positiva para un plantel que afrontará uno de los compromisos más exigentes de la temporada.

Para la Academia, en cambio, el resultado significó una nueva frustración. El equipo de Avellaneda no consiguió revertir la historia y se fue del Monumental con las manos vacías, obligado a dar vuelta la página rápidamente para preparar su próximo compromiso.

River se afirma en la Zona B y mantiene sus aspiraciones

Con los tres puntos obtenidos ante Racing, River alcanzó las 23 unidades y trepó a la cuarta posición de la Zona B del Torneo Clausura. De esta manera, el conjunto millonario se consolidó en los puestos de clasificación a los playoffs y quedó bien posicionado para afrontar las últimas jornadas de la fase regular.

La victoria también tuvo repercusiones en la tabla anual, una clasificación determinante para definir los objetivos de los equipos de cara a las competencias internacionales. River llegó a los 52 puntos y se ubicó en la quinta posición, una ubicación que lo mantiene en la pelea por mejorar su clasificación a las copas continentales.

Con Boca como próximo rival, el Millonario tendrá la posibilidad de afrontar un duelo directo que puede resultar determinante para sus aspiraciones. El Xeneize aparece por delante en la tabla anual y el enfrentamiento en La Bombonera ofrecerá un escenario de máxima exigencia para los dirigidos por Ponzio.

El margen de error comienza a reducirse a medida que avanza el campeonato. Por eso, cada victoria adquiere una importancia especial, tanto para sostenerse entre los clasificados a la siguiente instancia como para cerrar la temporada con la mejor ubicación posible en la clasificación general.

River logró su objetivo ante Racing y ahora deberá demostrar que puede trasladar ese rendimiento a un partido que tiene una trascendencia diferente, tanto por la rivalidad histórica como por el impacto que puede tener en la definición del torneo.

Racing sigue sin encontrar regularidad

La derrota en el Monumental dejó a Racing en una situación complicada dentro del Torneo Clausura. La Academia permanece en la decimotercera posición de la Zona B, con 12 puntos, y continúa sin conseguir el impulso necesario para acercarse a los puestos de clasificación.

En la tabla anual, el panorama tampoco resulta alentador: el conjunto de Avellaneda se ubica en la vigesimotercera posición, con 33 unidades. Los números reflejan las dificultades que ha tenido para sostener una campaña regular y sumar los resultados necesarios para escalar posiciones.

El equipo deberá reaccionar rápidamente si pretende cerrar el torneo con mejores sensaciones. La derrota ante River obliga a enfocar la atención en el próximo encuentro, en el que tendrá la oportunidad de recuperarse ante su público.

Más allá de la importancia del rival, Racing necesita recuperar confianza y encontrar respuestas futbolísticas para dejar atrás una etapa adversa. El desafío será convertir la próxima presentación en un punto de partida para mejorar su rendimiento y terminar el campeonato de la mejor manera posible.

El Superclásico, el próximo gran desafío de River

Después de superar a Racing, River ya tiene la mirada puesta en Boca. El Millonario visitará al Xeneize el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Minuto a minuto

47 minutos: cambio en River

Se fue Thiago Almada e ingresó Rafael Santos Borré.

¡Adicionaron cuatro minutos más!

41 minutos: cambio en Racing

Se fue Lodico e ingresó Francisco Fraga.

37 minutos: cambios en Racing

Ingresó Duván Vergara en lugar de Matías Zaracho y Adrián Fernández hizo lo propio por Conechny.

34 minutos: gran tiro libre de Almada

El volante de River se hizo cargo de la ejecución y sacó un remate que se fue besando el travesaño.

29 minutos: llegada de River

Tobías Andrada desbordó por la derecha, sacó un centro atrás exigido por la línea final y Montiel definió, de primera, por arriba del travesaño.

25 minutos: otra tapada de Cambeses

El guardameta le negó el gol a Thiago Almada tras arrojarse sobre su izquierda luego del disparo del surgido en Vélez.

22 minutos: cambios en Racing

Ingresan Lautaro Díaz y Leonardo Pérez, se fueron Matías Kranevitter y Alejandro Tello.

21 minutos: amonestado Conechny

El delantero de Racing saltó y chocó a Nicolás Otamendi, lo que le valió la tarjeta amarilla.

14 minutos: amonestado Alejandro Tello

El volante de Racing vio la amarilla por una falta sobre Montiel.

12 minutos: cambios en River

Se fueron Tomás Galván y Lucas Beltrán. Ingresaron Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra.

9 minutos: ¡Tapadón de Cambeses!

El arquero de Racing se lució cuando le negó el gol a Correa, que se había ido solo tras un pase de Lucas Beltrán.

8 minutos: arranque dubitativo de River

El Millonario no logra mantener la posesión del balón frente a la presión de Racing.

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

51 minutos: ¡GOL ANULADO!

El juez Rey Hilfer, tras una revisión en cabina, determinó que hubo fuera de juego de Montiel en el remate previo y su posición condicionó la respuesta de Cambeses.

46 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER!

Ángel Corra definió con un toque tras el rebote que dejó Facundo Cambeses. El arquero de Racing había tapado dos remates seguidos.

41 minutos: amonestado Cannavo

El jugador de Racing vio la amarilla luego de una falta sobre Galván.

39 minutos: amonestado Zaracho

El volante de Racing se arrojó al piso en busca del balón, pero le pegó a Correa y se ganó la amarilla.

36 minutos: buena tapada de Beltrán

Gastón Lodico sacó un remate en la puerta del área y el arquero del elenco de Núñez mostró solvencia.

32 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER!

El Millonario armó con paciencia el espacio para que Ángel Correa saque un centro preciso para la llegada de Lautaro Rivero, que puso el 1-0 con un cabezazo certero.

30 minutos: Beltrán, al borde del error

El arquero de River pifió en un intento de despeje, pero logró resarcirse y evitó que el peligro pase a mayores ante la presión de Racing.

26 minutos: no se lastiman en el Monumental

Tras un inicio prometedor, el último tramo se volvió predecible y ninguno de los dos equipos logra llegar con peligro.

15 minutos: ¡Preocupación en River!

Aníbal Moreno sintió una molestia y pidió el cambio. En su lugar ingresó Lucas Silva, que suma sus primeros minutos bajo el mando de Leonardo Ponzio.

10 minutos: ¡Se salvó River!

Santiago Beltrán tapó un remate de Tomás Conechny tras una salida fallida de Otamendi.

6 minutos: se acercó River

El Millonario exigió una buena tapada de Facundo Cambeses tras un remate de Montiel de zurda.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

River Plate y Racing se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Clausura en el estadio Monumental.

Formaciones confirmadas de River y Racing

River Plate tendrá un solo cambio respecto al encuentro anterior frente a Estudiantes de Río Cuarto: Rivero ingresa por Martínez Quarta, suspendido por acumulación de amarillas. Marcos Acuña no fue convocado por precaución, de cara al Superclásico ante Boca Juniors de la próxima fecha.

En tanto, Chirola Romero introduce dos modificaciones en Racing respecto al empate 1-1 ante Independiente: Cannavo reemplaza a Juan Barinaga en el lateral derecho y Tello ocupa el lugar de Lautaro Díaz, con lo que el equipo adopta un esquema de 4-4-2.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.