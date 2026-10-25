Por el fuerte impacto, uno de los acompañantes quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por el personal de los Bomberos Voluntarios de Ceibas. Fueron trasladados a Gualeguaychú

Un vuelco en la Autovía 14, a la altura de Ceibas, dejó tres personas heridas este sábado por la tarde, luego de que un automóvil despistara, impactara contra un guardarraíl y terminara volcado sobre el cantero central. Los cuatro ocupantes regresaban de participar en una competencia internacional de canotaje desarrollada en Gualeguaychú.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 14:09, en el kilómetro 3 de la ruta nacional, cuando el vehículo circulaba en sentido norte-sur, desde Gualeguaychú hacia Buenos Aires. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado y se produjo el vuelco.

En el automóvil viajaban cuatro personas mayores de edad, tres hombres y una mujer. Según las primeras informaciones brindadas por Bomberos Voluntarios de Ceibas, dos de los ocupantes son oriundos de Buenos Aires y los otros dos de Ushuaia, Tierra del Fuego.

Un ocupante quedó atrapado en el vehículo

Tras el impacto, tres de las personas que viajaban en el automóvil consiguieron salir del habitáculo con la colaboración de otros conductores que transitaban por la autovía y se detuvieron para prestar asistencia.

Sin embargo, uno de los acompañantes quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos Voluntarios de Ceibas. Los rescatistas realizaron maniobras de salvamento hasta lograr retirarlo del interior del automóvil.

Como consecuencia del accidente, tres ocupantes sufrieron lesiones de diversa consideración. Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre la gravedad de las heridas ni sobre la evolución médica de las personas afectadas.

Ruta 14: volcó un auto con cuatro personas que regresaban del Mundial de Canotaje

Trasladaron a los heridos a Gualeguaychú

En el lugar intervinieron dos ambulancias del Hospital Eva Duarte de Ceibas y una unidad sanitaria de Bomberos Voluntarios. Los equipos de emergencia brindaron las primeras atenciones y organizaron el traslado de los lesionados.

Inicialmente, los heridos fueron derivados al hospital de Ceibas. Posteriormente, debido a la necesidad de atención de mayor complejidad, fueron trasladados al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El operativo también contó con la participación de efectivos de la Policía de Ceibas, personal de Caminera, Criminalística de Gualeguaychú, Gendarmería Nacional y asistencia mecánica del corredor vial.