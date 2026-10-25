Mundial de Canotaje: Argentina cerró una semana histórica en Gualeguaychú

Más de 700 deportistas de 40 países participaron del certamen que convirtió al río Gualeguaychú y a la Costanera en el centro del canotaje internacional.

El Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026 llegó a su fin este domingo con una jornada cargada de emoción, grandes actuaciones deportivas y una nueva alegría para el canotaje entrerriano. La medalla de plata conseguida por Agustín Ratto, representante de Concepción del Uruguay, junto al bonaerense Juan Cáceres, en la prueba K2 Hombres Senior, fue uno de los momentos más destacados del cierre de una competencia que quedará en la historia de la ciudad.

Durante una semana, Gualeguaychú se convirtió en escenario de un acontecimiento deportivo de alcance internacional, con la presencia de más de 700 palistas provenientes de 40 países. El río y la Costanera fueron protagonistas de un campeonato que reunió a destacados exponentes de la disciplina, convocó a una importante cantidad de público y puso a la ciudad entrerriana en el centro de la escena mundial del canotaje.

La última jornada estuvo destinada a las pruebas de dobles de larga distancia y tuvo como uno de sus principales atractivos la definición de la K2 Masculino Senior. Allí, Ratto y Cáceres protagonizaron una carrera de alto nivel y se quedaron con el segundo puesto, después de una ajustada definición frente a la embarcación de Dinamarca.

Los argentinos completaron el recorrido en 1 hora, 58 minutos y 10 segundos, con 73 centésimas, apenas 1,75 segundos por detrás de los daneses Valdemar Jorgensen y Jonathan Hansen, quienes se consagraron campeones mundiales con un registro de 1:58:08.98.

El tercer lugar quedó en manos de los húngaros Adrián Boros y Tamás Erdélyi, que cruzaron la meta en 1:58:21.10. De esta manera, el bote argentino se subió al podio en una de las categorías más importantes del programa y coronó una destacada actuación ante los mejores especialistas del mundo.

La conquista tuvo un significado especial para Entre Ríos, ya que Ratto, oriundo de Concepción del Uruguay, fue uno de los representantes provinciales que se destacaron durante el certamen. Además, el palista había demostrado su nivel en la jornada anterior, cuando finalizó cuarto en la prueba K1 Hombres Senior, quedando a las puertas de otra medalla.

Una definición apasionante del canotaje y el aliento del público

La carrera que definió el podio de la K2 Masculino Senior fue uno de los momentos culminantes del campeonato. Con las tribunas acompañando cada palada y un marco de público que superó las expectativas, los representantes argentinos sostuvieron una exigente disputa por el primer puesto hasta completar una prueba de enorme paridad.

La diferencia final reflejó la intensidad de la competencia. Ratto y Cáceres quedaron a menos de dos segundos de los campeones daneses y aventajaron con claridad a la dupla húngara que completó el podio.

El resultado despertó el entusiasmo de los presentes y permitió que el Mundial tuviera un cierre con protagonismo argentino. La medalla de plata fue una recompensa para los deportistas nacionales y, en particular, para el canotaje entrerriano, que volvió a mostrar su capacidad para competir al máximo nivel.

En la misma carrera también participó el reconocido palista portugués Fernando Pimenta, una de las figuras más queridas por el público local. Junto a su compatriota José Ramalho, finalizó en la séptima posición, con un tiempo de 1:58:46.06.

La presencia de Pimenta había generado interés durante la semana, en un campeonato que contó con deportistas de trayectoria internacional y que permitió al público de Gualeguaychú disfrutar de competencias de primer nivel.

Los entrerrianos, protagonistas del Mundial

La actuación de Agustín Ratto no fue la única destacada entre los representantes de la provincia. A lo largo del campeonato, varios palistas entrerrianos participaron en diferentes categorías y dejaron resultados importantes en una cita que reunió a deportistas de distintas generaciones y especialidades.

Leonel Bauduco, también de Concepción del Uruguay, finalizó quinto en la K2 Hombres Junior, junto a su compañero de embarcación, con un registro de 1:36:28.17. El resultado lo dejó cerca de los puestos de privilegio en una competencia que tuvo como ganadores a los italianos Leonardo Candela y Matteo Savella.

La medalla de oro de la categoría junior fue para Italia, mientras que Hungría ocupó los otros dos escalones del podio, con las duplas integradas por Domonkos Tóth y Dávid Görbe, en el segundo puesto, y Hunor Mayer y Ármin Pálinkás, en el tercero.

Por su parte, Roberto “Tito” Palacios, representante de Gualeguaychú, completó su participación en las pruebas del domingo con el noveno lugar en la C2 Hombres Senior, junto al colonense Claudio Paiva. Ambos registraron un tiempo de 1:49:43.83.

Palacios tuvo una semana de intensa actividad y consiguió una de las actuaciones más destacadas de su recorrido mundialista en la modalidad Máster, donde obtuvo la medalla de plata. También se impuso en la C2 Hombres de 35 a 39 años, una categoría en la que no tuvo rivales.

En la modalidad maratón, en tanto, el palista gualeguaychuense finalizó decimoctavo en la C1 Hombres Senior durante la jornada del viernes.

La participación entrerriana también tuvo como protagonista a María “Magui” Garro, de Concepción del Uruguay, quien compitió junto a Micaela Maslein, de Paraná, en la K2 Mujeres Senior. La dupla argentina terminó sexta con un tiempo de 1:56:46.44.

Garro ya había conseguido una medalla de bronce el jueves, cuando se ubicó entre las mejores de la K1 Mujeres Senior, en la final de carrera corta. Además, en las pruebas Máster, obtuvo la medalla de oro en K2 Mixto de 35 a 44 años junto a Rodrigo Caffa.

De esta manera, los representantes de Entre Ríos tuvieron presencia en diferentes instancias del campeonato y aportaron resultados que reflejaron el desarrollo y la tradición del canotaje en la provincia.

España, Hungría, Portugal y Chile también festejaron

La jornada final incluyó definiciones en las distintas modalidades de canoa y kayak, con representantes de varios países que se repartieron los títulos y las medallas.

En la prueba C1 Femenino Senior, la chilena María Mailliard se quedó con el primer puesto al registrar un tiempo de 1:17:56.93. La húngara Lili Matkovics finalizó segunda, con 1:20:10.01, mientras que la ucraniana Liudmyla Babak completó el podio con 1:20:18.95.

En la K2 Femenino Senior, España celebró el título gracias a la actuación de Tania Álvarez y Tania Fernández, quienes cruzaron la meta en 1:55:12.60. La dupla húngara integrada por Panna Csepe y Panna Sinkó se quedó con la medalla de plata, a poco más de un segundo de las ganadoras, con un registro de 1:55:13.69.

El tercer lugar correspondió a las sudafricanas Jade Wilson y Georgia Singe, que finalizaron con un tiempo de 1:56:18.66.

Portugal, por su parte, se impuso en la C2 Masculino Senior con Ricardo Coelho y Rui Lacerda. La medalla de plata quedó en manos de los españoles Manuel Garrido y Jaime Duro, mientras que los polacos Mateusz Zuchora y Mateusz Borgiel completaron el podio.

En la categoría K2 Masculino Junior, Italia celebró el título con Leonardo Candela y Matteo Savella, seguidos por las dos embarcaciones de Hungría, que ocuparon el segundo y tercer lugar.

Finalmente, la prueba K2 Masculino Senior tuvo la definición más ajustada de la jornada entre Dinamarca y Argentina, con el triunfo de Jorgensen y Hansen y la medalla de plata para Ratto y Cáceres.

Un cierre para la historia de Gualeguaychú

Luego de las últimas competencias, se realizó la entrega de medallas y copas a los deportistas destacados, en el acto que marcó el cierre formal del Mundial de Canotaje Gualeguaychú 2026.

La despedida llegó después de una semana que reunió a más de 700 palistas de 40 países y que tuvo al río Gualeguaychú como escenario de pruebas de distintas modalidades, desde las carreras de velocidad y corta distancia hasta las exigentes competencias de maratón y larga distancia.

La presencia de deportistas de elite, el acompañamiento de la comunidad y el movimiento generado alrededor del campeonato dejaron una experiencia significativa para la ciudad, que durante varios días recibió a competidores, entrenadores, delegaciones y visitantes vinculados con el deporte internacional.

En el plano deportivo, el subcampeonato mundial de Agustín Ratto y Juan Cáceres se convirtió en uno de los grandes momentos del cierre. La actuación de la dupla argentina, que quedó a solo 1,75 segundos del oro, le dio a la delegación nacional un lugar destacado en la última jornada y permitió que Entre Ríos celebrara una nueva conquista.

Con los últimos podios definidos y las premiaciones completadas, Gualeguaychú despidió un campeonato que quedará en el recuerdo por su dimensión internacional, el nivel de sus competidores y el protagonismo de los palistas argentinos.