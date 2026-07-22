Los hinchas votaron por el mejor once de la Copa del Mundo y Lionel Messi volvió a estar ahí. Junto con Lisandro Martínez son los únicos de la Albiceleste.

A sus 39 años, Lionel Messi volvió a ser parte del Equipo Ideal del Mundial , en este caso habiendo disputado la mejor Copa del Mundo de su carrera pese a no haberla ganado por segunda vez. Junto con él, el entrerriano Lisandro Martínez es el otro argentino que integra el mejor once del certamen.

Tras el subcampeonato, Leo y Licha fueron los únicos de la Albiceleste que formaron parte de este equipo ideal elegido por los hinchas . El ‘diez’ anotó ocho goles y dio cuatro asistencias siendo crucial para que la Selección Argentina llegue hasta la final. Entre esas contribuciones le sirvió un centro a la cabeza a Cristian Romero para el 1-2 ante Egipto y luego convirtió el 2-2 para la posterior remontada en los octavos de final y , además, en la semifinal ante Inglaterra asistió a Enzo Fernández para el 1-1 y a Lautaro Martínez de derecha para el 2-1 histórico.

Por parte de Martínez, el central fue uno de los más regulares del equipo de Lionel Scaloni y anotó un gol clave ante Cabo Verde, en los dieciseisavos de final para poner el partido 2-1. Luego, los africanos igualaron el marcador y a falta de nueve minutos la Scaloneta convirtió el 3-2 definitivo.

Mundial 2026: Un entrerriano en el once ideal de la FIFA

Mundial 2026: Un entrerriano en el once ideal de la FIFA

El resto del equipo cuenta con Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue una muralla durante su participación en el Mundial con grandes actuaciones ante España y Argentina; Pedro Porro, el lateral derecho que marcó el segundo gol ante Francia para llevar a España a la final; Dayot Upamecano, el central francés que sostuvo un buen rendimiento, y Marc Cucurella, el lateral izquierdo español que también mantuvo un gran nivel durante el certamen.

En la mitad de la cancha se encuentran Rodri, el Balón de Oro de la Copa del Mundo; Michael Olise, el extremo francés que se convirtió en mediapunta y fue el conductor de los ataques de los galos, y Jude Bellingham, el futbolista que le permitió soñar a Inglaterra con una nueva consagración a base de goles importantes ante México en octavos y frente a Noruega en cuartos (dos tantos en ambos partidos).

En cuanto a los delanteros que acompañan a Leo están Erling Haaland, el androide noruego que logró que su selección haga historia en Mundiales eliminando a Brasil con dos tantos suyos y se meta entre los ocho mejores del torneo por primera vez. Por último, completa el equipo Kylian Mbappé, quien fue el goleador de la Copa del Mundo con 10 anotaciones y superó a Messi (21) como el máximo goleador histórico en la historia de la competencia (22).

El once ideal de la FIFA para el Mundial 2026