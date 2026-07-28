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Estudiantes renovó sus autoridades y ratificó el rumbo institucional en su Asamblea Anual

Estudiantes realizó su Asamblea Anual Ordinaria, donde aprobó el balance del último ejercicio y oficializó la Comisión Directiva encabezada por Emilio Fouces.

28 de julio 2026 · 19:44hs
La Comisión Directiva del Estudiantes de Paraná.

Prensa Estudiantes.

La Comisión Directiva del Estudiantes de Paraná.

El Club Atlético Estudiantes llevó adelante su Asamblea Anual Ordinaria en la Sede Central, donde socios y socias participaron de una jornada destinada a analizar los principales aspectos sociales, deportivos y económicos del último período de gestión, además de renovar las autoridades que conducirán los destinos de la institución.

Durante el encuentro se realizó un repaso de las acciones desarrolladas en el último ejercicio, con un marcado énfasis en las obras e inversiones destinadas a la conservación y mejora del patrimonio institucional, la modernización de la infraestructura deportiva y social, el fortalecimiento de las condiciones de seguridad y la creación de nuevos espacios para el desarrollo de las distintas disciplinas.

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En el aspecto económico-financiero, la institución informó un resultado favorable, producto de una administración responsable y del acompañamiento de toda la comunidad albinegra. Este escenario permitió fortalecer el patrimonio del club y brindar una base sólida para continuar proyectando inversiones y sostener el crecimiento institucional.

La actividad deportiva volvió a ocupar un lugar central dentro del balance presentado. Desde la entidad destacaron el compromiso permanente con la formación integral de los deportistas, la promoción de hábitos saludables y la generación de espacios de encuentro para personas de todas las edades.

Además, resaltaron el crecimiento de las diferentes disciplinas, los resultados obtenidos en competencias locales, provinciales, nacionales e internacionales, y la constante presencia de atletas y entrenadores representando al club en seleccionados y torneos de jerarquía. Según se remarcó durante la Asamblea, estos logros reflejan la consolidación de un proceso formativo que acompaña a los deportistas desde las categorías infantiles hasta el alto rendimiento.

Las autoridades también pusieron en valor el trabajo conjunto entre las distintas disciplinas, el compromiso del personal y el permanente acompañamiento de los socios, factores considerados fundamentales para sostener el desarrollo de la institución.

En ese marco, se renovó el compromiso de continuar construyendo un club moderno, inclusivo y sustentable, capaz de afrontar los desafíos del futuro sin perder de vista los valores que dieron origen a la institución hace 121 años.

Nueva Comisión Directiva de Estudiantes

Tras la renovación de autoridades, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

  • Presidente: Emilio Fouces.
  • Vicepresidente: Miguel Adrián Campanini.
  • Secretario General: Julio Lisandro Rodríguez Signes.
  • Secretaria de Actas: María Cristina Santana.
  • Tesorero: Cristián Dumé.
  • Protesorera: Susana Marión Kohan.

Vocales titulares:

  • Sebastián Fouces.
  • Félix Correa.
  • José Alberto Lesci.
  • Gabriela Del Valle.
  • Hugo Bitar.
  • Rodolfo Octavio Castello.
  • Carlos Rivera.
  • José Manuel Miralpeix.

Vocales suplentes:

Carlos Alfredo Yannitello, Clodomiro Eriberto Torres, José Alberto Ugalde, Carlos Francisco Burgos, Valentina Cozzi, Mariana Pross, Lucas Grandi y Mariana Mionis.

Revisores de Cuentas Titulares:

María Carla Zapata, Gabriela Gaitán y María Florencia Fernández.

Revisores de Cuentas Suplentes:

Irene Farías y Horacio Enríquez.

Con la renovación de autoridades y un balance positivo en materia institucional, económica y deportiva, el Club Atlético Estudiantes inicia una nueva etapa con el objetivo de consolidar el crecimiento alcanzado y continuar fortaleciendo su papel como una de las entidades deportivas y sociales más importantes de la región.

Estudiantes asamblea autoridades club
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