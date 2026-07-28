El Club Atlético Estudiantes llevó adelante su Asamblea Anual Ordinaria en la Sede Central, donde socios y socias participaron de una jornada destinada a analizar los principales aspectos sociales, deportivos y económicos del último período de gestión, además de renovar las autoridades que conducirán los destinos de la institución.
Estudiantes renovó sus autoridades y ratificó el rumbo institucional en su Asamblea Anual
Estudiantes realizó su Asamblea Anual Ordinaria, donde aprobó el balance del último ejercicio y oficializó la Comisión Directiva encabezada por Emilio Fouces.
Durante el encuentro se realizó un repaso de las acciones desarrolladas en el último ejercicio, con un marcado énfasis en las obras e inversiones destinadas a la conservación y mejora del patrimonio institucional, la modernización de la infraestructura deportiva y social, el fortalecimiento de las condiciones de seguridad y la creación de nuevos espacios para el desarrollo de las distintas disciplinas.
En el aspecto económico-financiero, la institución informó un resultado favorable, producto de una administración responsable y del acompañamiento de toda la comunidad albinegra. Este escenario permitió fortalecer el patrimonio del club y brindar una base sólida para continuar proyectando inversiones y sostener el crecimiento institucional.
La actividad deportiva volvió a ocupar un lugar central dentro del balance presentado. Desde la entidad destacaron el compromiso permanente con la formación integral de los deportistas, la promoción de hábitos saludables y la generación de espacios de encuentro para personas de todas las edades.
Además, resaltaron el crecimiento de las diferentes disciplinas, los resultados obtenidos en competencias locales, provinciales, nacionales e internacionales, y la constante presencia de atletas y entrenadores representando al club en seleccionados y torneos de jerarquía. Según se remarcó durante la Asamblea, estos logros reflejan la consolidación de un proceso formativo que acompaña a los deportistas desde las categorías infantiles hasta el alto rendimiento.
Las autoridades también pusieron en valor el trabajo conjunto entre las distintas disciplinas, el compromiso del personal y el permanente acompañamiento de los socios, factores considerados fundamentales para sostener el desarrollo de la institución.
En ese marco, se renovó el compromiso de continuar construyendo un club moderno, inclusivo y sustentable, capaz de afrontar los desafíos del futuro sin perder de vista los valores que dieron origen a la institución hace 121 años.
Nueva Comisión Directiva de Estudiantes
Tras la renovación de autoridades, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:
- Presidente: Emilio Fouces.
- Vicepresidente: Miguel Adrián Campanini.
- Secretario General: Julio Lisandro Rodríguez Signes.
- Secretaria de Actas: María Cristina Santana.
- Tesorero: Cristián Dumé.
- Protesorera: Susana Marión Kohan.
Vocales titulares:
- Sebastián Fouces.
- Félix Correa.
- José Alberto Lesci.
- Gabriela Del Valle.
- Hugo Bitar.
- Rodolfo Octavio Castello.
- Carlos Rivera.
- José Manuel Miralpeix.
Vocales suplentes:
Carlos Alfredo Yannitello, Clodomiro Eriberto Torres, José Alberto Ugalde, Carlos Francisco Burgos, Valentina Cozzi, Mariana Pross, Lucas Grandi y Mariana Mionis.
Revisores de Cuentas Titulares:
María Carla Zapata, Gabriela Gaitán y María Florencia Fernández.
Revisores de Cuentas Suplentes:
Irene Farías y Horacio Enríquez.
Con la renovación de autoridades y un balance positivo en materia institucional, económica y deportiva, el Club Atlético Estudiantes inicia una nueva etapa con el objetivo de consolidar el crecimiento alcanzado y continuar fortaleciendo su papel como una de las entidades deportivas y sociales más importantes de la región.