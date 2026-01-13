Luciano Benavides perdió la punta por un error de navegación

El salteño Luciano Benavides se perdió en la Etapa 9 y cedió la primera posición en Motos. Cayó al 3° lugar de la general. Mal día para Nicolás Cavigliasso.

El piloto de Salta buscará este miércoles recortar los siete minutos de ventaja que tiene con el líer.

No fue un martes de buenas noticias para los argentinos en el Dakar 2026. En la etapa 9, la última 'maratón' con noche en el desierto y sin asistencia externa, Luciano Benavides cedió el liderazgo en motos, mientras que Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini sufrieron un importante retraso en Challenger.

El salteño de la KTM oficial número 77 pasó de 1° a 3° en la general, aunque se mantiene apenas a 7’05” de su compañero australiano Daniel Sanders, el último campeón, con el estadounidense Ricky Brabec (Honda) en el medio. Sigue a tiro de la victoria, a cuatro días.

Si bien el salteño tuvo una maniobra al límite en la que logró controlar su moto para evitar una caída, también cometió un error en la navegación en el arranque de la jornada, algo que puede pasar en esta clase de carreras de Rally Raid, donde además de ir rápido, los competidores deben leer e interpretar la hoja de ruta (road book).

“Me perdí en el inicio. Daniel (Sanders) también lo hizo mal, pero perdí unos nueve minutos y tuve que sobrevivir en un grupo de cuatro pilotos”, dijo. Este miércoles, Benavides largará séptimo (la posición que terminó hoy) y se encontrará con una pista más limpia y con mucha arena, como le gusta al menor de los hermanos salteños. Por ende, tiene posibilidades de recortar la diferencia con los dos primeros o incluso recuperar el mando de la carrera. Aunque ahora ya no depende solo de él y deberá esperar que Sanders y Brabec pierdan tiempo.

También sobre dos ruedas, pero en la división Rally 2, se mantienen rumbo a la meta el neuquino Juan Santiago Rostan, quien arribó 28° este martes y se mantuvo 26° de la general, y el riocuartense Leonardo Cola, 35° de la jornada y 37° del acumulado.

Nicolás Cavigliasso se despide de la victoria

Por su parte, el matrimonio campeón mundial de General Cabrera, último vencedor en los prototipos T3, tuvo problemas con el radiador del Taurus y perdió más de una hora entre Wadi ad-Dawasir y el refugio (fueron 410 kilómetros de especial). Llegó 28° en la etapa y se alejó a 1 hora 13’23”, una distancia que desde el P5 parece irremontable respecto al puntero español Pau Navarro (estaban a 2° a 2’02”).

Cavigliasso y Pertegarini fueron asistidos en el camino por el español Oscar Ral, que lleva de copiloto al cordobés Fernando Acosta, y sacrificó sus chances para rescatar al compañero del equipo Vertical Motorsport. Ellos a su vez siguen en carrera a la espera la resolución de una apelación a la exclusión de hace una semana por recibir ayuda no permitida.

La mitad llena del vaso fue el doble podio nacional en la etapa de Challenger: Kevin Benavides arribó segundo junto al sanjuanino Lisandro Sisterna (está 12° de la general en su debut sobre cuatro ruedas), y el pampeano David Zille, navegado por el cordobés Sebastián Cesana, fue tercero detrás del neerlandés Paul Spierings y se mantiene 4°, a 1 hora 8 minutos de Navarro.

Décimos cruzaron la meta este martes el chileno Lucas del Río y el navegante mendocino Bruno Jacomy, 3° del total de la prueba a 57’34”. Y 4° terminó Puck Klaasen, la neerlandesa que figura 6° de la sumatoria con Augusto Sanz en la navegación del GRally. Ya no está en ruta Pablo Copetti, que abandonó el lunes.

En Autos todo muy ajustado

En Autos, se dio un 1-2-3 de Toyota. Los dos primeros del equipo familiar de los polacos Goczal: se impuso Eryk y segundo fue su tío Michal. Tercero resultó el estadounidense Toby Price, con una Hilux de la escudería oficial. La general pasó a ser comandada por Ford y en un 1-2 español que está al rojo vivo: lidera Nani Roma con un total de 36 horas 44’01” y le lleva apenas 57 segundos a Carlos Sainz. Tercero es el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), a solo 1’10”. Se viene una definición de alta tensión entre tres ganadores del Rally Dakar y con gran experiencia.

En Camiones se impuso el checo Ales Loprais (Iveco). Lo escoltaron el lituano Vaidotas Zala (Iveco) y el neerlandés Mitchel Van Den Brink (MM Technology), que conserva la vanguardia con 37’12” sobre Zala.

En Side by Side, el bicampeón en quads Manuel Andújar y Andrés Frini arribaron 13° y están sextos con el Can-Am oficial a 2 horas 34’16” de la punta, en manos del norteamericano Brock Heger con Polaris, mientras que los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi terminaron el martes, octavos y continúan 7° en la general, a 2 horas 58’57”.

Por último, en las categorías especiales, Benjamín Pascual se impuso en el día del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica china Segway y le descontó, desde el P3, al camión híbrido Man del experimentado trío español Juvanteny-Criado-Rivas. Y Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, está 49° entre los autos históricos, con una Toyota Land Cruiser.

El día 10, con el segundo tramo de la última etapa maratón, se largará este miércoles desde la 1 de la mañana (hora argentina). Empezará en el campamento refugio, donde dormirán en carpas y no recibirán ayuda mecánica, y llegará a Bisha, tras 420 kilómetros de especial y 47 en enlace.