Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

El salteño Luciano Benavides finalizó cuarto en la etapa y ascendió a la quinta posición en la clasificación general en Arabia Saudita.

Buen trabajo del piloto argentino con la KTM para ganar posiciones en la clasificación general.

El salteño Luciano Benavides tuvo este martes una buena tercera etapa del Rally Dakar que se desarrolla en Arabia Saudita y recuperó terreno en la clasificación general de la categoría Motos. El piloto del equipo KTM finalizó cuarto en la exigente especial de 421 kilómetros con inicio y final en Al-’Ula, en una jornada marcada por la dureza del terreno y los cambios de dominio entre los fabricantes.

“La etapa fue muy peligrosa para las motos, sobre todo por la combinación de arena y piedras”, explicó Benavides, quien reconoció haber sufrido algunas caídas leves y errores de navegación que le hicieron perder tiempo en la parte final del recorrido.

Benavides llegó a liderar la etapa tras marcar el mejor tiempo en el kilómetro 114, pero luego cedió posiciones cuando Honda tomó el control de la competencia. Aun así, cerró el día en el cuarto lugar (fue quinto en la primera etapa y noveno en la segunda) y avanzó al quinto puesto de la general, a 11’06” del líder y campeón defensor, el australiano Daniel Sanders.

En un martes que el salteño calificó como "muy peligroso", el dominio fue para Honda con un 1-2 del español Tosha Schareina y el norteamericano Ricky Brabec.

También sobre dos ruedas, pero dentro de la división Rally2, Juan Santiago Rostan escaló hasta el puesto 40 del acumulado, y Leonardo Cola subió al 46°. Ambos argentinos siguen en carrera detrás de su objetivo principal: llegar a destino el 17 de enero.

Lo que dejó en Autos en Arabia Saudita

La punta de los Autos volvió a cambiar de manos. Ahora es para el norteamericano Mitch Guthrie, vencedor de un día dominado sorpresivamente por el Ford Raptor, que copó los cinco primeros puestos de la general si se suman el checo Martin Prokop –único sin apoyo oficial–, el sueco Mattias Ekström y los históricos españoles Carlos Sainz y Nani Roma.

En Challenger, el protagonismo argentino llegó de la mano del navegador Augusto Sanz, oriundo de Exaltación de la Cruz, quien se impuso junto a la neerlandesa Puck Klaassen. El binomio quedó como escolta del saudí Yasir Seaidan en la general.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, el matrimonio cordobés que ganó en 2025, se recuperó de una jornada compleja con un P4 y ahora está 6° en el acumulado, a 16’01”. Por su lado, el chileno Lucas Del Río marcha 4° a 9’45” con el mendocino Bruno Jacomy de copiloto.

Allí, el pampeano David Zille y el cordobés Sebastián Cesana perdieron la punta de la categoría Challenger (quedaron 5° a 12’04”), donde ahora manda el sudafricano Yasir Seaidan.

Kevin Benavides, acompañado por Lisandro Sisterna, se retrasó nuevamente y quedó en el P20 global tras otra jornada de serios contratiempos mecánicos y de navegación. Pablo Copetti –inscripto como estadounidense– sigue 15°, y Fernando Acosta, copiloto del español Oscar Ral, llegó último a la meta y está 32°.

En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi sellaron un 5° lugar con su Can-Am que marca una importante recuperación tras un lunes lleno de problemas que los relegó fuera del top-20 general (21°), mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini arribaron en el P13 este martes y siguen 9°.

Benjamín Pascual se mantiene al frente del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica del equipo chino Segway, junto a su compañero asiático Yi Guanghi, igualado con un camión híbrido Man del trío español Juvanteny-Criado-Rivas, mientras que Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, está 60° en Classic (autos históricos).

Estableciendo un ritmo firme y controlando las diferencias con sus rivales, Mitchel Van den Brink cerró otra etapa al frente de la categoría de Camiones en el Dakar 2026, tras imponerse en los 421 kilómetros que demandó la jornada que salió y terminó en Al-‘Ula.

La etapa 4, primera en formato “maratón” –sin asistencia externa hasta el final de la 5, del jueves– se largará este miércoles desde la 1 de la mañana de la Argentina. Nuevamente empezará y terminará en Alula: tendrá un tramo de velocidad de 417 kilómetros y solo 75 de enlace.