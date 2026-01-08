Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

El salteño Luciano Benavides logró este miércoles su primer triunfo parcial con la KTM en Motos. Ahora quedó 3° en la general.

El argentino se posiciona en la tercera posición de la clasificación general.

Tras pasar la noche en medio del desierto y sin asistencia externa, el Rally Dakar 2026 cumplió su quinta etapa este jueves y llegó a Hail, Arabia Saudita, con la gran noticia de la victoria parcial del argentino Luciano Benavides en motos al mando de la KTM oficial.

El salteño se impuso tras un tramo durísimo en el que todos debieron cuidar al máximo lo mecánico y los neumáticos, luego de haber descansado en carpas, sin contacto con sus equipos. Y ahora quedó 3° en la general, a solo 5’55” del líder, su compañero australiano Daniel Sanders, tras un retraso importante del español Edgar Canet.

“Fue una locura todo lo que tuve que pasar para estar acá. Comenzado el día cometí muchos errores de navegación, también tuve una caída muy rápida en la que no sé cómo no me pasó nada”, explicó Benavides, “muy feliz” tras imponerse en una de las jornadas más complejas.

“Hicimos lo posible para descontar tiempo y controlar el neumático a la vez, elegí creer que iba a llegar”, expresó a Carburando. Luego, agregó: “Estoy feliz por haber logrado esta victoria de etapa, después de sufrir tanto en estos meses para estar acá, es una caricia al alma. Fueron extremadamente duras las etapas, muy físicas y mentales, con mucha navegación también”.

“Pasé por muchos momentos en lo personal, pensé que no me iba a dar el cuerpo y no iba a llegar bien. Terminamos haciendo una buena diferencia y hay que seguir creyendo”, manifestó para terminar.

También sobre dos ruedas, en Rally2, el neuquino Juan Santiago Rostan sigue en carrera rumbo a la meta del 17 de enero, fue 19° y trepó hasta el puesto 26 del acumulado. 40° arribó el riocuartense Leonardo Cola, dueño del P39 total.

La etapa del Dakar en Autos

Ya en autos, el sudafricano Henk Lategan (Toyota Hilux) se sostuvo en lo más alto, aunque el día quedó en manos de Mitch Guthrie y su Ford Raptor, tras una penalización a Nani Roma. En esa categoría (Ultimate) abandonó Eduardo Blanco, quien acompañaba al español Jesús Calleja, tras un fortísimo vuelco de la Pick-Up Santana sin consecuencias físicas.

En la divisional Challenger también hubo alegría argentina: el triunfo en la etapa del chileno Lucas del Río, navegado por el mendocino Bruno Jacomy, quienes siguen cuartos en la carrera a 12’23” del nuevo puntero español Pau Navarro.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, el matrimonio cordobés que defiende el título y había vencido el miércoles, fue 5° este jueves y se mantiene 3° de la general (a 8’25”). Y el pampeano David Zille, con el cordobés Sebastián Cesana de copiloto, cierra el top-5 del acumulado tras el P4 del día.

En el P6 –de la etapa y también de la general– está Puck Klaasen, la neerlandesa que tiene como navegante al bombero voluntario exaltacrucense Augusto Sanz. Kevin Benavides, con Lisandro Sisterna de copiloto terminó 10° y trepó al 13° de la competencia, tras seis días.

El español Oscar Ral, que lleva a su lado al cordobés Fernando Acosta, terminó 11°, aunque siguen al fondo de la general. Ambos todavía pelean en los escritorios por no ser descalificados tras haber recibido asistencia externa el martes. Apelaron, pero la tienen difícil.

En la posición 23° arribó Pablo Copetti, de compleja primera semana (está 17°) en medio de una fuerte disputa interna por los manejos del equipo francés MMP, a quienes acusó de no atenderlo en tiempo y forma para priorizar a los pilotos de su misma bandera.

En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron 4° y siguen con su remontada en la general con el Can-Am (10° a 2 horas 41’), mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini llegaron 9° a Hail y van séptimos, a 1 hora 40’ del norteamericano Brock Heger (Polaris).

Finalmente, Benjamín Pascual sigue al mando del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica del equipo chino Segway. Y Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, abandonaron la etapa en la disciplina Classic, con autos históricos, tras problemas con el turbo de su Porsche. Intentarán reengancharse.

La etapa 6, tras una larga noche de reparaciones ahora sí con la asistencia habitual, se largará este viernes desde la 1 de la mañana de la Argentina. Unirá Hail con Riyadh, tras 331 kilómetros de velocidad y 589 kilómetros de enlace.