Uno Entre Rios | Ovación | Luciano Benavides

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

El salteño Luciano Benavides logró este miércoles su primer triunfo parcial con la KTM en Motos. Ahora quedó 3° en la general.

8 de enero 2026 · 17:52hs
El argentino se posiciona en la tercera posición de la clasificación general.

El argentino se posiciona en la tercera posición de la clasificación general.

Tras pasar la noche en medio del desierto y sin asistencia externa, el Rally Dakar 2026 cumplió su quinta etapa este jueves y llegó a Hail, Arabia Saudita, con la gran noticia de la victoria parcial del argentino Luciano Benavides en motos al mando de la KTM oficial.

Luciano Benavides
Luciano Benavides ganó la Etapa 5.

Luciano Benavides ganó la Etapa 5.

El salteño se impuso tras un tramo durísimo en el que todos debieron cuidar al máximo lo mecánico y los neumáticos, luego de haber descansado en carpas, sin contacto con sus equipos. Y ahora quedó 3° en la general, a solo 5’55” del líder, su compañero australiano Daniel Sanders, tras un retraso importante del español Edgar Canet.

Buen trabajo del piloto argentino con la KTM para ganar posiciones en la clasificación general.

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

Real Madrid se impuso en el derbi. 

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

“Fue una locura todo lo que tuve que pasar para estar acá. Comenzado el día cometí muchos errores de navegación, también tuve una caída muy rápida en la que no sé cómo no me pasó nada”, explicó Benavides, “muy feliz” tras imponerse en una de las jornadas más complejas.

“Hicimos lo posible para descontar tiempo y controlar el neumático a la vez, elegí creer que iba a llegar”, expresó a Carburando. Luego, agregó: “Estoy feliz por haber logrado esta victoria de etapa, después de sufrir tanto en estos meses para estar acá, es una caricia al alma. Fueron extremadamente duras las etapas, muy físicas y mentales, con mucha navegación también”.

“Pasé por muchos momentos en lo personal, pensé que no me iba a dar el cuerpo y no iba a llegar bien. Terminamos haciendo una buena diferencia y hay que seguir creyendo”, manifestó para terminar.

También sobre dos ruedas, en Rally2, el neuquino Juan Santiago Rostan sigue en carrera rumbo a la meta del 17 de enero, fue 19° y trepó hasta el puesto 26 del acumulado. 40° arribó el riocuartense Leonardo Cola, dueño del P39 total.

La etapa del Dakar en Autos

Ya en autos, el sudafricano Henk Lategan (Toyota Hilux) se sostuvo en lo más alto, aunque el día quedó en manos de Mitch Guthrie y su Ford Raptor, tras una penalización a Nani Roma. En esa categoría (Ultimate) abandonó Eduardo Blanco, quien acompañaba al español Jesús Calleja, tras un fortísimo vuelco de la Pick-Up Santana sin consecuencias físicas.

En la divisional Challenger también hubo alegría argentina: el triunfo en la etapa del chileno Lucas del Río, navegado por el mendocino Bruno Jacomy, quienes siguen cuartos en la carrera a 12’23” del nuevo puntero español Pau Navarro.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, el matrimonio cordobés que defiende el título y había vencido el miércoles, fue 5° este jueves y se mantiene 3° de la general (a 8’25”). Y el pampeano David Zille, con el cordobés Sebastián Cesana de copiloto, cierra el top-5 del acumulado tras el P4 del día.

En el P6 –de la etapa y también de la general– está Puck Klaasen, la neerlandesa que tiene como navegante al bombero voluntario exaltacrucense Augusto Sanz. Kevin Benavides, con Lisandro Sisterna de copiloto terminó 10° y trepó al 13° de la competencia, tras seis días.

El español Oscar Ral, que lleva a su lado al cordobés Fernando Acosta, terminó 11°, aunque siguen al fondo de la general. Ambos todavía pelean en los escritorios por no ser descalificados tras haber recibido asistencia externa el martes. Apelaron, pero la tienen difícil.

En la posición 23° arribó Pablo Copetti, de compleja primera semana (está 17°) en medio de una fuerte disputa interna por los manejos del equipo francés MMP, a quienes acusó de no atenderlo en tiempo y forma para priorizar a los pilotos de su misma bandera.

En Side by Side, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi fueron 4° y siguen con su remontada en la general con el Can-Am (10° a 2 horas 41’), mientras que Manuel Andújar y Andrés Frini llegaron 9° a Hail y van séptimos, a 1 hora 40’ del norteamericano Brock Heger (Polaris).

Finalmente, Benjamín Pascual sigue al mando del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica del equipo chino Segway. Y Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, abandonaron la etapa en la disciplina Classic, con autos históricos, tras problemas con el turbo de su Porsche. Intentarán reengancharse.

La etapa 6, tras una larga noche de reparaciones ahora sí con la asistencia habitual, se largará este viernes desde la 1 de la mañana de la Argentina. Unirá Hail con Riyadh, tras 331 kilómetros de velocidad y 589 kilómetros de enlace.

Luciano Benavides Dakar KTM
Noticias relacionadas
Valentín Carboni se puso la de Racing.

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Todo listo para una nueva edición del Triatlón de La Paz

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

patronato tiene fecha para el regreso al grella

Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja.

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

Ver comentarios

Lo último

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Ultimo Momento
Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Acusan a Javier Milei de desfinanciar el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

Acusan a Javier Milei de "desfinanciar" el Servicio Nacional del Manejo del Fuego

Policiales
Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fuerte choque entre camiones en ruta 12

Fue un calvario: el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

"Fue un calvario": el crudo testimonio de una mujer tras intentar denunciar a expolicía

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Ovación
La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

Racing presentó a Valentín Carboni, usará el número de un histórico

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

El concordiense Marcos Kremer estará varias semanas de baja

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

La provincia
Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Suspendieron la primera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante por el mal clima

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

El cruce de vehículos por el Túnel Subfluvial alcanzó un récord histórico en 2025

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

Dengue: el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización

Dengue: el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la descacharrización

Dejanos tu comentario