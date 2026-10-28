Un apostador ganó más de 1.080 millones de pesos en La Revancha del Quini 6

El apostador acertó los seis números en la modalidad tradicional y se llevó un premio millonario. Además, dos apostadores ganaron en el Siempre Sale.

El Quini 6 favorió a un apostador en el tradiocional.

El Quini 6 volvió a entregar premios millonarios este miércoles, luego de que un apostador acertara los seis números de La Revancha y se llevara un pozo de 1.080.516.153,60 de pesos. La boleta ganadora fue jugada en la provincia de Buenos Aires, según se informó tras el sorteo realizado por la Lotería de Santa Fe.

La jornada también dejó otros ganadores en el Siempre Sale, donde dos participantes consiguieron cinco aciertos y obtuvieron un premio de 184.382.730 de pesos cada uno. Uno de ellos es de la provincia de Santa Fe, mientras que el restante corresponde a Córdoba.

En tanto, las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, por lo que sus respectivos pozos se acumularán para el próximo sorteo, previsto para el domingo.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron, entre las distintas modalidades del juego, el próximo sorteo tendrá un total de 4.750 millones pesos en premios en juego, una cifra que vuelve a despertar el interés de miles de apostadores en todo el país.

La Revancha tuvo un ganador millonario

El premio más importante de la jornada se registró en La Revancha, una de las modalidades más esperadas del Quini 6. Un apostador logró acertar los seis números sorteados y se adjudicó $1.080.516.153,60.

La combinación ganadora estuvo integrada por los números 35, 43, 26, 45, 42 y 22.

De acuerdo con la información difundida tras el sorteo, el ganador realizó su apuesta en la provincia de Buenos Aires y se convirtió en el único beneficiario del pozo principal de esta modalidad.

El premio, superior a los 1.080 millones de pesos, representó el resultado más destacado de la jornada y volvió a poner en primer plano la magnitud de los montos que puede entregar el tradicional juego de azar.

A diferencia de otras modalidades, La Revancha concentra la expectativa de quienes buscan quedarse con un pozo acumulado y obtener un premio de gran importancia económica. En esta oportunidad, el apostador consiguió los seis aciertos necesarios para llevarse la totalidad del monto correspondiente a esa categoría.

Los números del sorteo Tradicional

En la modalidad Tradicional del Quini 6, los números favorecidos fueron 25, 45, 38, 34, 06 y 36.

Sin embargo, ninguna apuesta consiguió acertar la combinación completa, por lo que el premio principal quedó vacante.

Como consecuencia, para el próximo sorteo se acumularán 1.100.000.000 de pesos, una cifra que alimentará las expectativas de los participantes que eligen esta modalidad.

El Tradicional es una de las categorías históricas del Quini 6 y habitualmente concentra una importante atención de los apostadores, que deben seleccionar seis números y esperar que coincidan con los extraídos durante el sorteo.

La falta de ganadores en esta oportunidad permitirá que el pozo continúe creciendo de cara a la próxima edición del juego, programada para el domingo.

La Segunda también quedó vacante

La modalidad La Segunda tampoco tuvo ganadores con seis aciertos durante el sorteo de este miércoles.

Los números que salieron fueron 09, 44, 29, 26, 19 y 33.

Al no registrarse apuestas que acertaran la combinación completa, el pozo principal quedó vacante y acumulará un importante monto para la próxima edición.

Según los datos informados, en el siguiente sorteo habrá en juego 1.504.931.702 de pesos en esta modalidad.

De esta manera, tanto el Tradicional como La Segunda llegarán al domingo con premios acumulados que buscarán tentar a los apostadores de distintas provincias.

Dos ganadores se llevaron más de 184 millones de pesos en el Siempre Sale

Otra de las modalidades que dejó resultados destacados fue el Siempre Sale, que registró dos ganadores con cinco aciertos.

En este caso, los números sorteados fueron 26, 22, 20, 37, 35 y 36.

Cada uno de los dos apostadores que alcanzaron cinco aciertos recibirá 184.382.730.

Los ganadores son de las provincias de Santa Fe y Córdoba, respectivamente.