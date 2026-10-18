Los Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey se coronaron en el Campeonato Argentino de Selecciones

Los varones de la Federación Entrerriana de Hockey vencieron en la final a Salta y se quedaron con el ascenso en Córdoba. Las Damas quedaron en la puerta.

El equipo de la Federación Entrerriana de Hockey ganó el certamen con autoridad.

El seleccionado mayor masculino de la Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped y Pista (FEH) alcanzó un importante logro deportivo al consagrarse campeón del Campeonato Argentino de Selecciones de Caballeros Ascenso A, disputado en la ciudad de Córdoba, y obtener el ascenso a la Zona Campeonato.

La coronación fue tras imponerse en la final por el ascenso ante su par de Salta por 4 a 2, gracias a los goles de Joaquín Vich, Genaro Molteni en dos oportunidades y Valentín Monteni. Previamente, en semifinales, superó 2-1 en los penales australianos a Bahiense tras un vibrante 3 a 3 (goles de Bautista Rivera, Valentín Molteni y Joaquín Vich).

El equipo de la FEH había finalizado primero en la Zona C, tras ganar sus tres partidos: 4 a 0 a Centro de la Provincia de Buenos Aires (tres goles de Genaro Molteni y el restante de Valentín Molteni), 3 a 1 a Santiago del Estero (tantos de Justo Wallingre en dos oportunidades y Bautista Rivera) y 9 a 3 a Neuquen (anotaciones de Genaro Molteni en cinco oportunidades, Bautista Rivera, Agustín Lago y Tomás Sánchez).

En el plano individual, Genaro Molteni fue el goleador del torneo con ocho tantos y, como si fuera poco, lo eligieron el mejor jugador del certamen.

El equipo de la Federación Entrerriana de Hockey ganó el certamen con autoridad. Prensa FEH

El equipo entrerriano coronó su participación con la conquista del campeonato, un resultado que representa un reconocimiento al trabajo realizado por los jugadores y el cuerpo técnico durante el proceso de preparación y selección.

La nómina de jugadores convocados para representar a Entre Ríos estuvo integrada por Marcos Burgos, Tomás Dure Garioni, Catriel Fiorito, Joaquín Gómez Ramos, Agustín Franco Lago, Gonzalo Daniel Longo, Genaro Molteni, Gerónimo Monzón García, Guillermo José Gastón Oliva, Agustín Omar Reato, Bautista Facundo Salta, Santiago Sánchez, Tomás Sánchez, Brian Alberto Suquilvide, Estanislao Vicentín, Joaquín Vich, Justo Wallingre, Mirko Wallingre, Valentín Molteni y Bautista Rivera.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por José Emiliano Benítez como director técnico, acompañado por Martín Vich como asistente, Franco Grandoli en la preparación física, Sebastián Piloni como jefe de equipo y Balthazar Regner en videoanálisis.

La consagración y el ascenso significan un paso importante para el hockey masculino de Entre Ríos, que tendrá la posibilidad de competir en la Zona Campeonato del Campeonato Argentino de Seleccionados.

Las Damas de la Federación Entrerriana del Hockey quedaron en las puertas del ascenso

El equipo de Damas de la FEH estuvo muy cerca de conseguir el ascenso en el Campeonato Argentino de Selecciones, pero no pudo quedarse con el último partido. En la Cancha 1 del predio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Entre Ríos perdió por penales ante San Juan luego de empatar 1-1 y se quedó sin la posibilidad de subir a la Zona Campeonato.

El conjunto dirigido por Andrés Catelani había accedido a la definición tras vencer a Tandil en las semifinales. Después de igualar sin goles durante el tiempo reglamentario, las entrerrianas se impusieron por 3-2 en la tanda de penales y quedaron a un paso de cumplir el objetivo.

En el encuentro decisivo, el combinado panzaverde logró ponerse en ventaja cuando Delfina White marcó el 1-0. Sin embargo, San Juan reaccionó en el tercer período y alcanzó la igualdad, resultado que se mantuvo hasta el final y obligó a definir el ascenso desde los penales.

En esa instancia, las sanjuaninas fueron más efectivas y se llevaron la victoria por 4-2. María Del Carril, Ana Iglesias García, Carina Guzmán y María López Garatega convirtieron para el ganador, mientras que Máxima Duportal y Martina Baroli anotaron para Entre Ríos.

De esta manera, el seleccionado entrerriano no pudo completar su buen recorrido en el certamen con la obtención del ascenso, aunque alcanzó la final y peleó por el objetivo hasta el último momento.

El plantel entrerriano estuvo conformado por Florencia Mutio, Francisca Reggiardo, Guillermina Dramasco, Máxima Duportal, Consuelo Velázquez, Sofía Ferlatti, Sol Chimento Colman, María Bizai, Martina Della Ghelfa, Cielo Duportal, Delfina White, Ema González Eterovich, Valentina Márquez, Milagros Ambroggio De la Riba, Mía White, Angelina Hillairet, Martina Baroli, María Rodríguez Gigena, Sara Velásquez y Nayla Díaz Gauna.

El cuerpo técnico lo tuvo a Andrés Cataleni como entrenador; Bruno Prelli como asistente; Francisco Galetto como preparador físico; y Agustina Uranga como jefa de equipo.