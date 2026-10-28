El Turismo Nacional tendrá más de 60 autos en Concordia

La Clase 3 del Turismo Nacional contará con 33 competidores y la Clase 2 presentará 31 corredores en la penúltima del año en Concordia.

Tras un año y medio el Turismo Nacional se vuelve a presentar en el autódromo de Concordia.

Este fin de semana el Turismo Nacional vuelve al Autódromo de Concordia, donde disputará la penúltima fecha de la temporada y tendrá entre sus aspirantes al paranaense Exequiel Bastidas en la cima del torneo de la Clase 2. En tanto que Agustín Canapino llega como líder en Clase 3 y se puede coronar campeón de manera anticipada.

La última visita a dicho trazado vio como ganadores a Jorge Barrio (C3) y Francisco Coltrinari (C2). Se destaca la baja del último ganador en la división mayor, Javier Merlo. Justamente en Clase 3 también interviene el crespense Joel Gassmann.

Para esta cita, 33 autos de Clase 3 estarán presentes, con los regresos de Nicolás Trosset y el Toyota Corolla del Monti Motorport y el Emiliano Spataro, con un Chevrolet Cruze de su propio equipo. Agustín Canapino llega como líder del campeonato con 43 puntos de ventaja sobre Julián Santero y puede consagrarse de manera anticipada si se dan una serie de resultados.

Por su parte, la divisional menor contará con 31 anotados y varias reapariciones: Renzo Blotta (Peugeot 208), Horacio Evolo (Toyota Etios), Juan Pablo Aquiles (Toyota Yaris), Máximo Donzino (Ford Fiesta), Gastón Martínez (Toyota Etios) y Franco Bodratto Mionetto (Peugeot 208). El campeonato tiene a Ezequiel Bastidas en lo más alto con 291 puntos, 11 más que Francisco Coltrinari y 14 que Tomás Vitar.

Además del TN, el autódromo de Concordia también tendrá la visita del Turismo Internacional que volverá a correr en este trazado tras 12 años de ausencia.

La antesala del Turismo Nacional

A modo de previa, el próximo viernes se han pactado distintas acciones promocionales vinculadas. A las 18.30, desde la Municipalidad de Concordia como punto de partida, se realizará una exhibición que transitará por las calles Carlos Pellegrini, Corrientes, Urquiza y 1º de Mayo, llegando nuevamente al ingreso del palacio municipal, donde se realizará a las 19 la Conferencia de Prensa que presentará oficialmente la competencia.

Del evento promocional participarán Facundo Ardusso, Lucas Tedeschi, Marcelo Guevara y los pilotos entrerrianos Exequiel Bastidas, líder del Campeonato 2026 RUS de TN Clase 2, y Joel Gassmann, integrante de la Scudería Philagro JT, conjuntamente con autoridades municipales, del Auto Moto Club Concordia, y de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo.

El mismo día viernes se iniciará la actividad en pista para el Turismo Internacional, mientras que el TN tendrá el sábado su primera jornada con entrenamientos y clasificación. En tanto que el domingo, la Clase 3 correrá sus series, mientras que la misma divisional mayor, como la Clase 2 y el Turismo Internacional disputarán sus competencias finales.