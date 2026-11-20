Un grupo de referentes barriales creó la Liga Infantil Los Gurises del Barrio. Este sábado, en el Complejo El Sol, se realizará la primera edición del torneo.

Los organizadores de la Liga Infantil Los Gurises del Barrio en la cancha del Complejo El Sol.

Con el objetivo de llevar a la práctica el paradigma del deporte como una herramienta de inclusión social, un grupo de referentes barriales de Paraná se organizaron con el objetivo de generar que chicos de los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos que no pueden solventar la cuota de un club, tengan la oportunidad de disfrutar sanamente del deporte.

Así fue como surgió la Liga Infantil Los Gurises del Barrio, un certamen que tendrá su estreno este sábado, con la disputa del Torneo Diego Armando Maradona.

El certamen se realizará en las tres canchas (una de futbol 7 y la grande dividida en dos) del Complejo El Sol (sito en la esquina de Santos Vega y Coronel Caminos). Allí participarán 20 equipos, tanto masculinos como femeninos, de distintos barrios de la ciudad. La competencia estará dividida en cuatro divisiones: A (que abarca las categorías 2019, 2020 y 2021), B (2017 y 2018), C (2015 y 2016) y D (2012, 2013 y 2014).

La actividad comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 12. Para poder cumplir con el tiempo establecido, los partidos serán de fútbol 7 y durarán dos tiempos de 20 minutos. Cada equipo deberá tener entre 12 y 18 jugadores y contar con director técnico, ayudante y delegado.

Los organizadores decidieron no cobrar ningún tipo de inscripción (individual o colectiva) y que las familias de los jugadores puedan acceder de manera gratuita. Además, se les brindará una merienda a los chicos que participen.

Al mismo tiempo, en el lugar se recibirán donaciones de ropa, alimentos no perecederos y elementos de limpieza e higiene para colaborar con las familias afectadas por las inundaciones.

En la antesala al inicio de la Liga Infantil Los Gurises del Barrio

Este jueves los organizadores mantuvieron el último encuentro previo al torneo, en la que pulieron algunos detalles referidos a la logística de la actividad. UNO se acercó hasta el complejo El Sol para conocer más detalles de la Liga Infantil Los Gurises del Barrio.

Quien tomó la palabra fue Carlos Zárate, uno de sus fundadores. Sobre la idea del torneo, contó que “la iniciativa comenzó luego de que varios de los integrantes de la comisión de la Liga nos propusimos darle participación a los chicos de los barrios. Esto es para aquellos que no tienen los recursos económicos para afrontar la cuota de un club, y eso les impide acceder a la formación deportiva. Por eso decidimos no cobrarles nada ni a los chicos ni a sus familiares que se acerquen a verlos”.

Víctor Ludi/UNO

También acotó que “empezamos con dos o tres equipos y ahora son 20, con 170 chicos anotados. Tuvimos que salir a golpear puertas para buscar apoyo. El Municipio nos dio una mano, el Concejo Deliberante nos ayudará proveyéndonos de las pelotas y las redes de los arcos, mientras que Lorena Murador, la directora del Complejo El Sol, nos facilitó las instalaciones. Hablamos con la gente de la Liga Paranaense para ver si nos podían ayudar enviándonos chicos que estudian en el colegio de árbitros, que a ellos también les serviría como práctica”.

Fútbol e inclusión

“Además del aspecto deportivo, apuntamos a que sea un encuentro social, que las familias puedan compartir un lindo momento. Creo que la competitividad le quita un poco la función social que debe tener un club, ya que siempre juegan los mejores y, en cambio, nosotros buscamos que todos tengan su lugar y sean felices adentro de la cancha”, argumentó.

Para concluir la charla, Zárate reconoció que están trabajando para continuar con este tipo de actividades: “La lluvia nos postergó tres veces el inicio, pero nosotros seguimos adelante porque lo hacemos de corazón, para ayudar a los chicos. Queremos que este sábado sea la primera edición de muchas y estamos trabajando para que esto pueda seguir, porque sería ayudar a los que menos tienen”.