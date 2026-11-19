El ensayo inicial del GP de Las Vegas finalizó sin tiempos una situación que no sucedía hacía seis años en la F1. Franco Colapinto solo reconoció la pista.

Franco Colapinto salió a pista sobre el final en Las Vegas y bajo una intensa lluvia.

El ensayo inicial del Gran Premio de Las Vegas finalizó sin tiempos registrados al cabo de 60 minutos, una situación que no sucedía hacía seis años en la Fórmula 1. Franco Colapinto y Pierre Gasly dejaron los boxes en los últimos segundos de la prueba para realizar un breve reconocimiento de la pista.

Ambos pilotos llevaron a cabo una práctica de la largada bajo una intensa lluvia que no paró a lo largo de la sesión.

En un momento de su breve salida a pista, el piloto argentino estuvo a punto de perder el control de su unidad, algo que pudo corregir rápidamente para seguir por los carriles normales.

La salvada q metió Colapinto sobre el final de la FP1 de Las Vegas. Q muñeca. https://t.co/KgdmqRn50N — RuloSDC ³ (@SomosdelCARP) November 20, 2026

Hubo cinco pilotos que no salieron al circuito callejero: los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, el Aston Martin de Lance Stroll y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad. En contraposición, los que sí lo hicieron realizaron una vuelta, y todos llevaron neumáticos de lluvia extrema.

Esta atípica situación ocurrió por las precipitaciones excepcionales en un clima desértico. Esta jornada registra el porcentaje más alto de posibles lluvias y, en el resto del fin de semana, la probabilidad baja al mínimo.

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Debido a esto, ninguno quiso tomar riesgos frente a un eventual accidente. De igual forma, hubo varios conductores que registraron lógicos problemas para controlar su monoplaza bajo condiciones de piso mojado, como el propio Colapinto, aunque también le sucedió a Charles Leclerc (Ferrari) o a Alexander Albon (Williams), entre otros.