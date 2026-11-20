Sionista, Regatas Uruguay, Atlético Tala y Urquiza de Santa Elena van por el pase a la siguiente instancia de la Liga Provincial.

Regatas Uruguay se impuso en el primer punto de la serie que protagoniza junto a Peñarol de Rosario del Tala.

Este viernes se disputarán los segundos encuentros de las series correspondientes a los cuartos de final de la Liga Provincial Masculina de Básquet . Todos los partidos comenzarán a las 21.30. Además, se desarrollarán los segundos puntos del repechaje, instancia que otorgará dos plazas para competir en la Liga Federal 2027.

En la lucha por el título, los equipos que actuaron como locales en la jornada inaugural de los cuartos de final consiguieron sólidas victorias. Si vuelven a imponerse este viernes, asegurarán su clasificación a las semifinales. En cambio, aquellos que perdieron en el primer compromiso estarán obligados a ganar para forzar un tercer y decisivo encuentro, que se disputaría el domingo desde las 20.

Una de las historias tendrá lugar en el estadio El Corralito, donde Luis Luciano de Urdinarrain recibirá a Sionista. En el primer enfrentamiento, el Centro Juventud se impuso en el estadio Moisés Flesler por un contundente 82 a 54.

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Por su parte, en el sur entrerriano, Racing de Gualeguaychú se medirá con Urquiza de Santa Elena, que se quedó con el primer punto de la serie tras imponerse por un categórico 80 a 54.

En Rosario del Tala, Peñarol intentará igualar la llave cuando reciba a Regatas Uruguay. El Celeste ganó 71 a 51 en el encuentro disputado el pasado miércoles.

Además, Ferro de San Salvador, último campeón de la competencia, será anfitrión de Atlético Tala. El Azul se quedó con el primer chico por un ajustado 56 a 52.

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Repechaje

También habrá actividad por el repechaje, instancia en la que ocho equipos buscan quedarse con los dos boletos disponibles para la Liga Federal 2027.

Capuchinos de Concordia intentará prolongar su sueño de ascenso cuando reciba a Sportivo San Salvador. Capu consiguió una valiosa victoria como visitante en la capital del arroz, donde se impuso por 68 a 66.

Por su parte, Parque Sur estará obligado a ganar cuando enfrente a La Armonía de Colón. El conjunto colonense se quedó con el primer punto de la serie por 83 a 76.

En el norte entrerriano, Independiente de La Paz recibirá a Recreativo. El Rojo comenzó la llave con una victoria por 92 a 84.

Finalmente, Social y Ciclista se enfrentarán en Federación. El conjunto local intentará repetir lo realizado en el primer compromiso, cuando se impuso por 83 a 69 en el estadio Juan Baglietto.