La AFA invitó a todos los jugadores que ganaron el Mundial 2022 a ser parte del último baile de Leo, pero son varios los que no podrán decir presente este martes en el Monumental.

Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi de la Selección Argentina.

El amistoso contra Benín de este martes, a partir de las 20, en el Monumental sin dudas que no será uno más para la Selección Argentina. Quedará en la historia por tratarse del último baile de Lionel Messi , quien se despedirá con la camiseta nacional como más se merece: en cancha, con la N°10 en la espalda y cerca de la gente y sus históricos compañeros.

Antes del arranque de esta fecha FIFA, Lionel Scaloni confeccionó la lista de convocados para los tres encuentros preparatorios, y desde la AFA no tardaron en aclarar que todos los campeones del Mundial 2022 estaban invitados al homenaje.

Por eso, más allá de haberse retirado de la Mayor, dirán presente Nicolás Otamendi y Ángel Di María (jugará esta tarde con Rosario Central en Banfield y pasará la noche en Buenos Aires). También estarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no fueron citados frente a Bolivia y Burkina Faso, y Leandro Paredes, aunque no podrá saltar a la cancha a raíz de la suspensión de diez partidos por los incidentes con España.

Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi de la Selección Argentina

Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi de la Selección Argentina.

Sin embargo, como el calendario es apretado y viajar a Buenos Aires representa toda una odisea para los jugadores que se desempeñan en el exterior, habrá varias ausencias importantes. Roma cedió a Matías Soulé y Santiago Castro para que sumen minutos en esta ventana internacional, pero no autorizó a Nahuel Molina y Paulo Dybala por “motivos deportivos y logísticos, concretamente a la duración del viaje intercontinental y a la cercanía de los próximos compromisos oficiales”.

Otros campeones que no participarán de la despedida de Messi debido a que perderán varios días con sus clubes son Alejandro Papu Gómez, recientemente incorporado al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos, y Franco Armani, quien deberá atajar en Atlético Nacional el 8 de octubre frente a Deportes Tolima en Colombia.

Un caso aparte es el de Juan Foyth. Había sido convocado, pero pocos días después quedó desafectado por un problema físico, y ahora que regresó a España es un hecho que Villarreal no volverá a dejarlo viajar. Todavía es una incógnita la presencia de Germán Pezzella, hoy en Peñarol, que solo tendría que cruzar el charco.

El resto, incluso los futbolistas de River que no fueron convocados para esta fecha FIFA (Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa), estará en el Monumental para acompañar a Messi en el cierre de su carrera con la Selección Argentina.