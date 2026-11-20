El Senado sancionó finalmente la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), solicitado al Gobierno argentino desde los Estados Unidos.

El Senado sancionó finalmente la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), solicitado al Gobierno argentino desde los Estados Unidos, por 47 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención durante la sesión de este jueves.

La Cámara alta había aprobado el proyecto en 1998, es decir, hace 28 años. Sin embargo, recién este año el oficialismo desempolvó ese expediente -que no caducó, según lo establecido por la Ley 13.640 en cuanto a tratados internacionales-, a raíz de los compromisos asumidos por el acuerdo comercial firmado con la gestión de Donald Trump.

Sin embargo, en agosto pasado el texto fue devuelto desde la Cámara de Diputados al Senado por una modificación: la reserva del Capítulo II, que es el que habilita exámenes internacionales (no vinculantes) sobre los requisitos de patentabilidad de la invención. Esto fue a pedido de la industria farmacéutica argentina.

Argentina era hasta hoy uno de los pocos países de la región que todavía no había adherido al PCT. El tratado establece que una vez registrada una patente por un país miembro, ésta tendrá validez automática durante 20 años en el resto de las naciones adheridas, que hasta ahora eran 158.

Desde el Gobierno destacaron que, con la adhesión al PCT, los innovadores argentinos ganarán en tiempo, burocracia y costos, dado que actualmente deben iniciar el trámite de patentamiento desde el exterior, por no contar el país con una oficina receptora.

El PCT fue suscripto en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

El objeto del tratado es facilitar la presentación internacional de solicitudes de patentes mediante un procedimiento unificado de presentación, búsqueda y publicación.

Prevé un sistema para iniciar el procedimiento internacional mediante una única solicitud, estandarizar requisitos formales, obtener una búsqueda internacional, acceder a información preliminar para evaluar la patentabilidad de la invención y diferir ciertos costos asociados a la tramitación en cada jurisdicción, como traducciones, tasas nacionales y designación de mandatarios locales.

Además, preserva la competencia de los Estados para establecer y aplicar sus propios criterios sustantivos de patentabilidad.