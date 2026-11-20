Tras un largo derrotero, el Senado convirtió en ley finalmente el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituye la vigencia de la Ley de Tierras, introduce flexibilizaciones en desalojos y endurece las expropiaciones. El proyecto diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, recibió 42 votos positivos, 26 negativos y 0 abstenciones.

Además de La Libertad Avanza, votaron a favor el bloque Pro, la UCR, Provincias Unidas, Convicción Federal, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la chubutense Edith Terenzi. Mientras que se opusieron el bloque Justicialista, el Frente Cívico por Santiago, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y el puntano Fernando Salino.

La iniciativa había sido devuelta por la Cámara de Diputados al Senado con la restitución de la Ley de Tierras Rurales (N° 26.737), luego de los controvertidos fallos de la Corte Suprema de Justicia, que generaron que La Libertad Avanza sacara del frezeer el proyecto en la Cámara baja, ante la amenaza de la oposición de derogar por completo el DNU 70/23, que originalmente había derogado la ley.

De esta manera, la flamante norma contempla la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 y dispone "restituir la plena vigencia" de la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Kirchner. La misma establece la prohibición para que extranjeros superen el 15% de la titularidad de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.

El proyecto original

Originalmente, el proyecto de Sturzenegger proponía eliminar cualquier límite a la compra de tierras por parte de foráneos, en línea con lo dispuesto por el DNU fundacional de Javier Milei. A pesar de anunciar cambios para convencer a aliados, el texto pasó a Diputados sin ese capítulo.

Dos meses después, el fallo del máximo tribunal desestimando la cautelar que había declarado inconstitucional la derogación por medio del mega DNU desató la polémica. A pesar de emitir otro fallo posterior, en el que no se expidió sobre el fondo de la cuestión, sino que suspendió la derogación de la Ley de Tierras, el oficialismo avanzó con dejar fijada la restitución por medio del proyecto de inviolabilidad.