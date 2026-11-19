El llamado a una nueva reunión por la paritaria estatal tuvo este jueves un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno provincial y los gremios.

Las autoridades de UPCN indicaron que esperaron 40 minutos en la Secretaría de Trabajo. La paritaria estatal y otro fracaso.

El llamado a una nueva reunión por la paritaria estatal tuvo este jueves un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno provincial y los gremios. En este caso, estaba previsto una reunión donde se volvería a discutir un aumento, aunque la misma quedó trunca.

En un primer momento, la Secretaría de Trabajo informó que la audiencia paritaria estatal prevista para este jueves “no pudo desarrollarse, debido a que los representantes paritarios de UPCN, gremio mayoritario, se retiraron antes de que los paritarios estatales ingresen a la sala, lo que imposibilitó poder conformar la mesa”.

Desde la Secretaría de Trabajo indicaron que se desconocen los motivos por los que los representantes sindicales dejaron el lugar e instarán a las partes a manifestar la voluntad de continuar la negociación. Además, se informó que “el Gobierno provincial mantiene su disposición al diálogo y a la continuidad de la negociación salarial, y se informará oportunamente la nueva fecha de convocatoria”.

La respuesta de UPCN ante esta situación no se hizo esperar y en redes sociales manifestaron haber ido al encuentro, aunque se retiraron por la demora en la llegada de los representantes del Gobierno.

Con el título “Paritaria salarial: nos fuimos”, UPCN explicó su posición.

“Esperamos 40 minutos sentados solos dentro de la sala, sin explicaciones. Hay una tolerancia lógica para cualquier demora. Pero lo que ocurrió hoy (por ayer) es insólito. El Gobierno no informó los motivos de la espera ni solicitó cuarto intermedio. Interpretamos esta dilación como una señal de que no tenían respuestas concretas para destrabar la negociación. Y nos preguntamos: ¿qué es lo que le hace tanto ruido al Gobierno de los temas que estamos discutiendo? Desde UPCN estamos dispuestos al diálogo, pero este gesto no ayuda”, manifestaron.

La postura de ATE

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también se expresó su disconformidad ante la suspensión de la paritaria.

“Otro fiasco”, indicaron en redes sociales.

“El Gobierno no se presentó a horario y el gremio azul no quiso esperar y se fue. De esta manera se estira la negociación, continuando el cuarto intermedio sin fecha confirmada. Como si fuera una escena de teatro, mientras la comitiva del otro gremio se retiraba por una puerta, los paritarios del gobierno aparecían por otra. Todo dentro de la secretaría. Así, nuevamente el Gobierno evita dar respuestas a las demandas de las y los trabajadores”, manifestaron.

Al respecto, el Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, señaló: “No hubo voluntad política de hacer paritaria”.

No obstante, ATE se sentó en la mesa y escuchó a los paritarios del gobierno quienes ratificaron el aumento del 4% y como novedad solo presentaron eufemismos que no dan garantías ni definiciones concretas respecto a dos de los temas planteados por ATE: la continuidad de los contratos temporales y la unificación de la carga horaria. Los demás puntos presentados por el Sindicato, ni siquiera fueron tenidos en cuenta.

Oscar Muntes, afirmó que “el gobierno no tiene nada en la agenda para contestar en favor de los trabajadores y de trabajadoras, y el fracaso de la paritaria es el acuerdo entre el gobierno y UPCN”.