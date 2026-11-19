La Municipalidad de Paraná concretó la renovación de la vereda y la colocación de una nueva superficie de hormigón en el Puente Blanco.

La Municipalidad de Paraná renovó por completo el cruce peatonal del Puente Blanco.

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que concluyeron las tareas de reparación del paso peatonal del Puente Blanco, un enlace clave con la zona oeste de la capital entrerriana.

Según se informó desde el municipio, los trabajos comprendieron la demolición y el retiro de las antiguas losetas deterioradas, la preparación de la estructura de apoyo y la construcción de una nueva vereda de hormigón de aproximadamente 80 metros lineales sobre la estructura metálica adosada al puente y el repintado de la baranda.

La intervención permitió restablecer las condiciones de seguridad y circulación para quienes transitan diariamente por este paso, recuperando un espacio fundamental para la conexión peatonal entre ambos sectores de la ciudad.

Con la finalización de las tareas, los peatones ya pueden circular nuevamente por las veredas del Puente Blanco.