El Verde derrotó 3-0 a Universidad Adventista del Plata y se metió entre los cuatro mejores de la Copa de Oro Masculina de la APV.

Unión Agrarios sigue en camino en la lucha por el título de la APV.

El Torneo Oficial 2026 de la Asociación Paranaense de Vóleibol (APV) ingresó en su etapa decisiva con el comienzo de los playoffs en las diferentes categorías y ramas. Los cruces eliminatorios comenzaron con encuentros de Sub 14 y Promocional Sub 18 femeninas y continuó con tres compromisos, entre ellos uno correspondiente a la categoría Mayor masculina.

En ese partido, Unión Agrarios Cerrito se convirtió en el primer semifinalista de la Copa de Oro, al vencer como local a Universidad Adventista del Plata por 3-0 (parciales 25-20, 25-17 y 25-23). El Verde se enfrentará al ganador de Echagüe-Escuela Municipal de Crespo, que fueron segundo y séptimo en la Fase Regular, respectivamente.

Los otros dos cruces de cuartos de final de la Copa de Oro tendrán como protagonistas a Paraná Rowing, primero de la tabla anual, frente a Paracao Amarillo (octavo), y al campeón defensor, Paracao Azul (cuarto), ante Estudiantes (quinto).

En la misma categoría, la Copa de Plata tendrá un enfrentamiento entre Recreativo Libertador y María Grande, ubicados en los puestos 12 y 13.

Definiciones en Mayor femenina de la APV

Por su parte, la categoría Mayor femenina también tiene definidos sus cruces para la etapa semifinal. En la Copa de Oro, Echagüe (primero) se medirá con Patronato (cuarto), mientras que Paraná Rowing Azul (segundo) enfrentará a Estudiantes (tercero).

En tanto, la Copa de Plata tendrá como semifinales los encuentros entre Paracao y Universitario Paraná, y Libertador San Martín frente a Neuquén.

De esta manera, el certamen organizado por la APV comienza a transitar su tramo más importante, con los equipos en busca de los títulos de la temporada 2026.