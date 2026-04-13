Los autos del TC pasearán por las calles de Concepción del Uruguay

El viernes por la tarde tres autos de Turismo Carretera, entre ellos Nico Bonelli, y uno de TC Pista pasearán por las calles de Concepción del Uruguay.

El piloto local Nicolás Bonelli será uno de los animadores de la exhibición que realizarán en la Histórica.

En el marco de la presentación que tendrá el Turismo Carretera este fin de semana en Concepción del Uruguay, desde la ACTC informaron que los autos del TC transitarán las calles de la Histórica. Entre los protagonistas que llevarán el sonido de los motores multiválvulas estará el local Nicolás Bonelli.

Como actividad promocional, tres autos de Turismo Carretera y uno de TC Pista estarán girando el próximo viernes a partir de las 18.30. Los autos partirán desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay realizando dos vueltas por la plaza Ramírez, para continuar por General Galarza hasta Dr. Scelzi, finalizando en la estación de servicios Shell.

Nicolás Bonelli en las calles de Concepción del Uruguay.

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Los autos que estarán en las calles serán los del local Bonelli, además de Juan Bautista De Benedictis, Rodrigo Lugón y el TC Pista de Lucas Guerra.

La misma acción promocional se realizará en la localidad uruguaya de Paysandú. Será el próximo jueves desde las 11.30. Mauricio Lambiris y Eddy Mion, pilotos uruguayos, serán los que recorran las calles y luego brinden una conferencia de prensa, a la que se sumará Nicolás Bonelli.

El Ford Mustang de Lambiris y el Toyota Camry de Mion estarán en el Estadio 8 de Junio y partirán desde el boulevard General Artigas hasta 25 de Mayo para volver por la otra mano del boulevard, hasta calle Colón, hasta General Luna y retomar.

Ventas de entradas para Concepción del Uruguay

La ACTC sigue con la venta las entradas del TC, con muchas promociones. La sede es una de las más cercanas a la Capital Federal que tiene el calendario 2026.

Los valores para Concepción serán de 40 mil pesos el sector de generales, 60 mil pesos el sector de generales con tribuna y 120 mil pesos al sector de boxes con tribuna.

Las promociones que informa la organización a través de la ACTC:

-Pack Familia 4×1: ¡Beneficio 4×1 Único! Tu familia entra por el precio de uno. 40 mil pesos + Mujer + 2 hijos menores de 16 años con documento gratis. (Sector General).

-Pack Amigos 4×3: 120 mil pesos (sector General).

-ACTC Te Lleva: Semicama 75 mil pesos ida y vuelta + 1 entrada sector General.

-ACTC Te Lleva: Semicama 95 mil pesos ida y vuelta + 1 sector General con Tribuna.

-ACTC Te Lleva: Semicama 160 mil pesos ida y vuelta + 1 sector Boxes con Tribuna.