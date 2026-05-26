Empleados de Granja Tres Arroyos se manifestaron tras el cierre temporario de la planta

Trabajadores de Granja Tres Arroyos llevaron adelante una protesta en las inmediaciones del Monumento al General Urquiza, en Concepción del Uruguay.

Los empleados de Granja Tres Arroyos visibilizaron su preocupación por el cierre temporario de la planta.

Trabajadores de la empresa avícola Granja Tres Arroyos llevaron adelante este martes una protesta en las inmediaciones del Monumento al General Urquiza, en Concepción del Uruguay, en medio de la incertidumbre generada por el cierre preventivo de la planta La China.

La movilización se produjo luego de una reunión realizada en el sindicato, donde los empleados analizaron la situación y expresaron su preocupación por el futuro laboral de numerosas familias que dependen de la actividad de la planta frigorífica. El cierre temporario del establecimiento fue comunicado durante la madrugada y generó inquietud entre los trabajadores, quienes este martes no pudieron ingresar a cumplir sus tareas habituales.

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Ante este escenario, decidieron visibilizar el conflicto con una manifestación pública en el Monumento al General Urquiza. La situación mantiene en alerta tanto a los empleados como a sus familias, mientras se aguardan definiciones sobre la continuidad operativa de la planta y el impacto que podría tener en el sector avícola local.

Reunión con el intendente José Lauritto

Ante este escenario, el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, recibió este martes al mediodía a representantes y delegados de los trabajadores, quienes expusieron la compleja situación que atraviesan las familias afectadas por la paralización de la actividad.

Desde el Sindicato de la Alimentación informaron además que ayer se realizó una asamblea en el camping recreativo del gremio, con el objetivo de analizar los pasos a seguir frente al conflicto laboral.

Tras el encuentro, Lauritto expresó su preocupación por el impacto social y económico de la medida, y aseguró que continuará manteniendo reuniones con representantes sindicales y empleados de la firma.

Empleados de Tres Arroyos con José Lauritto El intendente José Lauritto recibió a los trabajadores de Granja Tres Arroyos.

“La preocupación de los trabajadores y de sus familias es más que evidente, la situación es dramática. Nosotros ofrecimos facilitar diálogo con la empresa, gestiones, pero nuestra capacidad de acción es muy limitada. Estamos para acompañar”, sostuvo el jefe comunal.

La delegación sindical estuvo encabezada por el nuevo secretario general del Sindicato de la Alimentación de Concepción del Uruguay, Julio César Chamorro, junto a Albano Gómez, César Daniel Metrailler, Fernando Putallaz, Martín Sotto, Gustavo Azcurrain, Manuel Emilio Luna y Jair Martinelli.

Durante la reunión, Lauritto remarcó la gravedad del escenario que atraviesa la empresa y el fuerte impacto que genera en la ciudad.

“Hay 900 familias que quieren saber cómo van a comer hoy, cómo van a pagar sus cuentas hoy, y eso afecta a toda la economía de la ciudad”, afirmó.

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Por su parte, los trabajadores señalaron que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación oficial por parte de la empresa y que la única información disponible proviene del sindicato. Además, indicaron que situaciones similares se estarían registrando en otras plantas de la firma, como Cresta Roja y establecimientos ubicados en distintas provincias.

Desde el gremio también manifestaron su preocupación por la falta de respuestas oficiales.

“Lo que nos está matando es la angustia de no tener ni siquiera una información de la empresa, ni una señal de intervención ni de la provincia, ni de la Secretaría de Trabajo o de alguien que pueda interceder en esta medida”, expresaron.