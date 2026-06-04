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Lionel Scaloni y una nueva prueba con dos cambios en la Selección Argentina

En el tercer entrenamiento, el DT paró una formación similar a la del primer día pero con algunos retoques y sorpresas, como la presencia del Flaco López.

4 de junio 2026 · 18:03hs
Lionel Scaloni y una nueva prueba con dos cambios en la Selección Argentina

Lionel Scaloni y una nueva prueba con dos cambios en la Selección Argentina

La práctica abierta de la Selección Argentina dejó varias novedades en cuanto a los lesionados, perlitas como la de Emiliano Martínez entrenando con una sola mano y, también, indicios del equipo que piensa Lionel Scaloni para el amistoso con Honduras. A diferencia del primer entrenamiento, este miércoles el entrenador hizo dos cambios en la formación pensando en el sábado.

Considerando la gran cantidad de averiados, la formación mantuvo la base pero vio algunos retoques y sorpresas con respecto a lo que había probado dos días atrás: Agustín Giay se movió en el lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo, ya que uno de los dos será titular por las lesiones de Gonzalo Molina y Nahuel Montiel, y José Manuel López ingresó en el ataque por Giuliano Simeone.

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En ese sentido, el esquema mutó de un 4-3-3 a un 4-4-2, con Rodrigo De Paul recostado por la derecha, Thiago Almada como volante por la izquierda y un doble cinco bien marcado entre Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. A pesar de no ser una combinación que generalmente lo conmueva, Scaloni sorprendió con dos 9 y colocó al Flaco López junto a Lautaro Martínez en ofensiva.

¿Será el once de la Selección Argentina frente a Honduras? Por ahora no hay confirmación, pero es una señal importante que da cuenta de la intención del cuerpo técnico para jugar este sábado en el primer partido preparatorio para el Mundial. Considerando los dos ensayos hasta el momento, las dudas en principio pasan por Capaldo o Giay y la presencia de Simeone o López.

El once de la Selección Argentina que paró Lionel Scaloni

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.

Lionel Scaloni Argentina Selección Emiliano Martínez
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