Argentina volvió a entrenarse en Ezeiza con la mira puesta en Bolivia

La Selección Argentina retomó este lunes los trabajos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, luego de dos días libres. Juegan este miércoles.

El Dibu Martínez entrenó juntos a sus compañeros. Argentina juega este miércoles en Córdoba.

La Selección Argentina volvió este lunes a los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en Ezeiza, luego de disfrutar de dos jornadas libres durante el fin de semana. El plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzó así la preparación para el primero de los tres amistosos que afrontará en esta fecha FIFA.

La práctica comenzó con un diálogo entre Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Chiqu” Tapia, quienes conversaron en el campo de juego antes del inicio de las actividades.

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre

Malvinas: Argentina intimó al Reino Unido y prepara un arbitraje por Sea Lion

Posteriormente, el plantel se dividió en distintos grupos. Algunos de los principales referentes realizaron trabajos más distendidos, con un reducido similar a los que suelen compartir Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. En esta oportunidad, también participaron Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Julián Álvarez y Exequiel Palacios.

Mientras tanto, algunos futbolistas continuaron con tareas diferenciadas. Nicolás Tagliafico y Thiago Almada permanecieron en el gimnasio y realizaron bicicleta fija debido a lesiones preexistentes o procesos de recuperación.

Dos jugadores volvieron tras jugar el fin de semana

Los únicos futbolistas convocados que tuvieron actividad oficial durante el fin de semana fueron Tomás Palacios y Leonel Flores.

Palacios, quien había trabajado durante la semana con el seleccionado, fue liberado para disputar la Supercopa Internacional con Estudiantes. El defensor regresó posteriormente a la concentración argentina.

Por su parte, Leonel Flores fue titular en Boca en el triunfo que le permitió al conjunto de La Ribera avanzar a las semifinales de la Copa Argentina frente a Racing. El delantero también se reincorporó este lunes al grupo de Scaloni.

El entrenamiento de la jornada fue abierto para la prensa durante los primeros 30 minutos. Este martes, en tanto, el entrenador brindará una conferencia de prensa a partir de las 14.15, antes de la práctica.

Este miércoles, Argentina enfrenta a Bolivia

Luego de la conferencia y el entrenamiento, la delegación argentina viajará rumbo a Córdoba para afrontar su primer compromiso de la fecha FIFA.

El encuentro frente a Bolivia se disputará este miércoles 30 de septiembre desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes. Por el momento, Scaloni no dio indicios concretos sobre la formación que utilizará, aunque existe expectativa por la posibilidad de que algunos de los jóvenes convocados tengan minutos.

También será una oportunidad para observar el regreso de futbolistas que hacía tiempo no formaban parte de una convocatoria.

Después del partido ante Bolivia, Argentina continuará con su agenda en Buenos Aires. El sábado 3 de octubre, desde las 21, enfrentará a Burkina Faso en el estadio Monumental.

Finalmente, el martes 6 de octubre llegará uno de los momentos más esperados: la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El equipo albiceleste se medirá con Benín desde las 20, nuevamente en el Monumental, en un encuentro que contará con la presencia de los campeones del mundo en Qatar 2022.

Los dos partidos que se disputarán en Argentina se jugarán con el 50 por ciento del aforo, debido a la sanción impuesta por la FIFA tras la final del Mundial.

Lisandro Martínez, el entrerriano convocado

Entre los futbolistas citados por Scaloni se encuentra el entrerriano Lisandro Martínez. El defensor nacido en Gualeguay es una de las piezas habituales del seleccionado y forma parte de la generación que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

Además, Martínez fue campeón de la Copa América en dos oportunidades y obtuvo la Finalissima 2022, por lo que volverá a integrar el plantel argentino para una serie de partidos que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi.

La agenda de Argentina

Miércoles 30 de septiembre

21: Argentina vs. Bolivia, estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Sábado 3 de octubre

21: Argentina vs. Burkina Faso, estadio Monumental.

Martes 6 de octubre

20: Argentina vs. Benín, estadio Monumental.