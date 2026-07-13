Messi se despidió de Kansas y Scaloni mantiene el misterio

La Selección Argentina dejó su búnker en Kansas City y ya pone la mira en la semi del Mundial frente a Inglaterra. Lionel Messi se despidió con un mensaje.

La Argentina de Lionel Messi dejó el predio luego de más de un mes.

A horas del trascendental choque frente a Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo, la Selección Argentina cerró una etapa importante de su recorrido en Estados Unidos. Tras varias semanas de concentración en Kansas City, el plantel realizó este lunes su última práctica en el Compass Minerals National Performance Center antes de abandonar definitivamente la ciudad que funcionó como base de operaciones desde el comienzo del torneo.

Quien reflejó el momento fue el capitán Lionel Messi. A través de su cuenta de Instagram, el rosarino compartió una serie de fotografías del entrenamiento y escribió un breve pero significativo mensaje: "El último en Kansas City. ¡Gracias por todo!" .

El comercio de Paraná modificará sus horarios por la semifinal ante Inglaterra

Sin Messi y los titulares, la Selección Argentina volvió a las prácticas con la mente puesta en Inglaterra

La publicación rápidamente se viralizó entre los fanáticos argentinos, ya que simboliza el cierre de una etapa que acompañó el camino del equipo nacional hasta ubicarse entre los cuatro mejores seleccionados del mundo.

Un búnker clave para el recorrido argentino

Kansas City fue mucho más que el lugar de concentración elegido por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Desde allí, la delegación argentina preparó todos sus compromisos de la fase de grupos, viajando a cada sede de los encuentros y regresando luego para continuar con los entrenamientos.

La rutina comenzó a modificarse recién en los cruces eliminatorios. Después de vencer a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, el seleccionado permaneció en Miami para preparar el siguiente compromiso y posteriormente se trasladó a Atlanta para enfrentar a Egipto. Sin embargo, luego volvió una vez más a Kansas antes de iniciar el viaje definitivo rumbo a la semifinal.

Ahora la historia cambia por completo. La Selección ya no regresará a esa ciudad. El futuro dependerá del resultado frente a Inglaterra: si consigue el pase a la final viajará hacia Nueva Jersey para disputar el encuentro decisivo por el título; si queda eliminada, se trasladará a Miami para jugar el partido por el tercer puesto.

Por eso, el mensaje de Messi tuvo un valor especial. Más allá de una simple publicación en redes sociales, representó la despedida del lugar donde comenzó el sueño mundialista y desde donde Argentina construyó gran parte de su campaña.

Última práctica con mucho hermetismo

Antes del viaje hacia Atlanta, el plantel desarrolló una práctica liviana durante la mañana en Kansas. Como ocurrió durante buena parte del torneo, Lionel Scaloni volvió a mantener un absoluto hermetismo sobre la formación titular.

Luego del tradicional trabajo físico para entrar en calor, los futbolistas realizaron ejercicios con pelota y partidos en espacios reducidos, sin que el entrenador parara un equipo ni diera señales concretas sobre el once que enfrentará a Inglaterra.

Tras la práctica, el grupo compartió el clásico asado de despedida antes de emprender el viaje hacia Atlanta, donde este martes llevará adelante el último entrenamiento previo al compromiso por las semifinales. Allí sí podría desarrollarse una práctica táctica que permita empezar a despejar algunas incógnitas.

Además de definir la alineación inicial, el cuerpo técnico aprovechará la jornada para ajustar los últimos detalles de pelota parada, un aspecto que suele adquirir enorme importancia en esta clase de encuentros.

Scaloni mantiene la confianza en la base del equipo

Pese al rendimiento irregular que mostró Argentina en el ajustado triunfo sobre Suiza, conseguido recién durante el tiempo suplementario, todo indica que Scaloni volverá a respaldar a la mayoría de los futbolistas que vienen siendo titulares a lo largo del campeonato.

En el último compromiso, el entrenador había repetido la formación que utilizó frente a Egipto, argumentando que el funcionamiento colectivo había sido mejor de lo que reflejó el resultado. Desde el cuerpo técnico consideraron que el equipo controló el desarrollo del partido, generó numerosas situaciones de gol y que los principales problemas estuvieron relacionados con la falta de eficacia en la definición y algunos desajustes defensivos puntuales.

Ahora, además de ese análisis futbolístico, también pesa la confianza que Scaloni mantiene sobre un grupo de jugadores que conoce desde hace años y que fue protagonista del exitoso proceso iniciado tras el Mundial de Rusia.

La intención del entrenador es que esos futbolistas recuperen el nivel que los llevó a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, confiando en que responderán en el momento de mayor exigencia.

Las dudas pasan por algunos nombres

Aunque el esquema no sufriría modificaciones importantes, existen interrogantes en posiciones específicas.

Uno de los sectores que más dudas genera es el mediocampo. Leandro Paredes terminó el partido frente a Suiza con un fuerte calambre, aunque no tendría inconvenientes para llegar en condiciones. De todas maneras, el nivel mostrado por varios mediocampistas durante los últimos partidos abrió el debate sobre posibles variantes.

Entre las alternativas que analiza el entrenador aparecen el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina en el lateral derecho y la posibilidad de que Nicolás González ocupe el lugar de Alexis Mac Allister para aportar mayor despliegue y presión sobre la salida inglesa.

Sin embargo, por ahora no existen confirmaciones oficiales.

Fiel a su estilo, Scaloni volverá a mantener el suspenso hasta último momento y recién comunicará la formación titular durante la charla técnica previa a la salida hacia el estadio.

Una semifinal con sabor a historia

Argentina e Inglaterra volverán a encontrarse en un Mundial en un duelo cargado de antecedentes inolvidables. Desde el histórico partido de México 1986, con la inolvidable actuación de Diego Maradona, hasta los cruces más recientes, cada enfrentamiento entre ambas selecciones ha quedado marcado en la historia del fútbol.

Esta vez estará en juego un lugar en la gran final del Mundial y la posibilidad de que la Albiceleste dispute su segunda definición consecutiva, con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022.

Con Messi como líder futbolístico y emocional del plantel, y con un grupo que busca volver a hacer historia, Argentina afrontará una nueva prueba de máxima exigencia. El camino iniciado en Kansas City llega a su fin, pero el sueño mundialista sigue más vivo que nunca.