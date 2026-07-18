Mbappé superó a Messi como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El francés Mbappé marcó un doblete ante Inglaterra por el tercer puesto, llegó a los 22 tantos y pasó Leo como líder de tabla de anotadores.

Lionel Messi y Kylian Mbappé protagonizan una de las grandes carreras estadísticas de la historia de los Mundiales. Mientras el capitán de la Selección Argentina es esperaba la final como el máximo goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA, el delantero francés lo superó con los tantos que le hizo a Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

Tras los partidos disputados en el Mundial 2026 frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra (en los últimos dos no marcó), Messi alcanzó los 21 goles y se colocaba como el máximo anotador de todos los tiempos.

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El crack rosarino superaba con creces la marca de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose y amplió un registro construido a lo largo de seis ediciones del torneo. Le queda la final con España hoy.

Sin embargo, Messi ahora ya no encabeza la tabla histórica de goleadores debido a que Mbappé llegó a los 22 al marcar un doblete frente a Inglaterra.

El último del francés había sido en cuartos de final frente a Marruecos, que se sumó a sus tantos ante Paraguay y Suecia en octavos y dieciseisavos de final, respectivamente; además, en fase de grupos, logró dobletes frente a Senegal e Irak.

Mbappé por la bota de Oro

Además, Mbappé quedó como el principal candidato a quedarse con la Bota de Oro del Mundial 2026, ya que suma diez goles y supera por dos a Messi. El duelo decisivo entre Argentina y España, que se jugará este domingo le ofrecerá al astro de Inter Miami la posibilidad de volver a quedar en soledad en la cima de la tabla histórica y, al mismo tiempo, pelear por terminar como el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026.