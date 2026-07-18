Messi destacó el poder de Argentina y Scaloni mantuvo el misterio sobre el equipo para la final ante España

Lionel Messi elogió al rival, el DT evitó confirmar la formación y Dibu Martínez habló de la emoción por los títulos obtenidos.

Antes de la final del Mundial de Argentina, Messi, Scaloni y el Dibu Martínez participan de un evento de la FIFA ante miles de fanáticos.

La selección argentina cumplió con la tradicional conferencia de prensa previa a la final del Mundial frente a España. Lionel Messi encabezó la presentación organizada por la FIFA junto al entrenador Lionel Scaloni, el arquero Emiliano Martínez y representantes del seleccionado español, en la antesala del partido decisivo de este domingo.

El capitán argentino compartió el escenario con el técnico de España, Luis de la Fuente, y el mediocampista Rodri. Durante el encuentro con la prensa, Messi destacó las virtudes del rival, aunque remarcó la confianza en el potencial del conjunto nacional.

Sin Messi y los titulares, la Selección Argentina volvió a las prácticas con la mente puesta en Inglaterra

"España tiene un gran juego, pero nosotros también tenemos nuestras armas", afirmó el delantero, quien volverá a liderar a la Albiceleste en una nueva final mundialista.

Scaloni y Martínez

Posteriormente fue el turno de Lionel Scaloni y Emiliano Martínez. El arquero confirmó que ya dejó atrás la fractura en un dedo que sufrió en la previa del torneo y aseguró que se encuentra en óptimas condiciones para disputar el encuentro.

Además, el Dibu dejó una reflexión sobre el exitoso ciclo de la selección argentina y la dimensión de los logros obtenidos en los últimos años. "A veces lloro solo pensando en todo lo que conseguimos", confesó el guardameta.

Por su parte, Scaloni evitó revelar la formación titular que enfrentará a España y mantuvo el hermetismo sobre el equipo, aunque llevó tranquilidad al confirmar que no hay futbolistas lesionados y que todos están disponibles para la definición.

El entrenador también elogió al conjunto europeo y consideró que los dos mejores seleccionados del certamen llegaron al partido decisivo. En ese sentido, rechazó que la experiencia acumulada por Argentina en finales recientes represente una ventaja determinante.

"España ya jugó una final de la Eurocopa y de la Nations League. Es un equipo con experiencia en este tipo de partidos", sostuvo el técnico campeón del mundo.

Con el plantel completo y la ilusión intacta, la selección argentina afrontará una nueva final con el objetivo de conquistar otro título y prolongar uno de los ciclos más exitosos de su historia.