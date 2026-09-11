Liga Provincial: Sionista ganó y se mantiene en lo más alto

El Centro Juventud derrotó como local a Olimpia 67 a 57 en el adelanto de la novena fecha de la Zona C. Este viernes se abren la jornada en los otros grupos.

Sionista derrotó en el estadio Moisés Flesler a Olimpia por 65 a 57 en el partido que abrió la novena fecha de la zona C de la Liga Provincial. El Centro Juventud sumó su octavo triunfo y se sacó de encima un rival complicado para seguir a buen ritmo en el campeonato.

En un encuentro parejo y equilibrado, el local pudo despegarse en el tramo final del encuentro. A falta de algo más de 4 minutos para la chicharra, el partido estaba 56 a 53 para Sionista. Un triple de Franco Pividori y otro de Arik Levin fueron claves para distanciar a Sionista de su rival y encaminar el partido a su favor.

Justamente, Pividori fue la figura del encuentro con 16 puntos y 16 rebotes, mientras que Lucas Nieto registró 12 tantos, En Olimpia, lo mejor pasó por Lautaro Vilotta con 21 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

La novena fecha de la Zona C de la Liga Provincial continuará este sábado

La novena fecha de este sector se completará el sábado con el siguiente programa:

SÁBADO – 21 horas

Urquiza de Santa Elena –Quique

Talleres – Ciclista

Paracao – Recreativo

Independiente de La Paz – Estudiantes

Se abre la jornada en la Zona A y B

Este viernes será el turno de la sexta fecha de la Zona A. En este sector uno de los principales focos estará puesto en Concordia, donde Capuchinos recibirá a Social Federación, equipo que lidera el sector junto a Sportivo San Salvador.

La visita llega entonado luego de imponerse como local ante Social San José por 85 a 78 y buscará trasladar su buen momento a la condición de visitante, donde ganó dos de los tres partidos que disputó.

Capuchinos, por su parte, intentará recuperarse después de la derrota sufrida en el clásico concordiense frente a Estudiantes, por 67 a 62. Capu mostró fortaleza en casa, donde ganó dos de sus tres compromisos, y tendrá la posibilidad de hacerse fuerte nuevamente ante uno de los protagonistas del certamen.

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También se enfrentarán San José y Sportivo San Salvador, en un duelo que presenta realidades diferentes. El conjunto local comparte el último escalón de la tabla con Estudiantes de Concordia y consiguió su única victoria en su última presentación en casa, cuando superó con contundencia al Verde concordiense por 81 a 58.

Del otro lado estará Sportivo San Salvador, que atraviesa un gran presente. El Celeste acumula tres triunfos consecutivos y mantiene una campaña perfecta fuera de casa: ganó los tres encuentros que disputó como visitante, frente a Ferro de San Salvador, Estudiantes de Concordia y Sarmiento de Villaguay. Su objetivo será prolongar esa racha para continuar en lo más alto.

La Armonía recibirá a Sarmiento de Villaguay. El conjunto local buscará aprovechar una localía que hasta el momento le dio buenos dividendos, con dos victorias en tres presentaciones en el estadio Pocho Nieto. La visita, en cambio, intentará cortar una racha negativa, ya que después de comenzar el campeonato con dos triunfos perdió sus siguientes tres compromisos.

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En San Salvador también habrá un partido atractivo entre Ferro y Estudiantes de Concordia. El último campeón atraviesa un comienzo de temporada complicado: perdió cuatro de los cinco encuentros que disputó y necesita reaccionar para no alejarse de los puestos de vanguardia. Estudiantes, por su parte, llega con el envión anímico que significó derrotar a Capuchinos en el clásico concordiense.

Zona B: varios candidatos buscan sostenerse arriba

La Zona B tendrá cuatro encuentros correspondiente a la séptima fecha. Bancario, que todavía no pudo ganar y acumula seis derrotas, recibirá a Luis Luciano. El Verde de Gualeguaychú marcha en el último lugar y buscará cortar una serie adversa que, salvo en el clásico ante BH —que perdió 86 a 79—, incluyó derrotas por diferencias de dos dígitos.

Luis Luciano, en cambio, llega como uno de los tres líderes del grupo. El conjunto de Urdinarrain tuvo fecha libre en la jornada anterior y buscará recuperar el camino de la victoria luego de haber perdido su invicto como visitante ante Racing de Gualeguaychú, por 68 a 61.

En el estadio Gregorio Panizza se medirán Atlético Tala y Racing de Gualeguaychú, en otro cruce entre protagonistas. El Azul también comparte la cima y llega con dos triunfos consecutivos. En su última presentación dio uno de los golpes de la jornada al derrotar a Regatas Uruguay por 56 a 54 en el estadio Juan José Garro.

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Racing, por su parte, atraviesa una racha todavía más extensa: acumula tres victorias en serie. En su última actuación mostró todo su potencial ofensivo al superar por un contundente 105 a 78 a Parque Sur de Concepción del Uruguay. La Academia intentará trasladar ese rendimiento a la ruta para mantenerse en la pelea por la punta.

Precisamente Parque Sur tendrá la posibilidad de recuperarse cuando reciba a Peñarol. El equipo de La Histórica viene de sufrir una dura caída frente a Racing, pero mantiene una campaña perfecta en condición de local, donde venció a Atlético BH y a Regatas Uruguay.

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Peñarol llega después de derrotar a Bancario por 70 a 60 y buscará conseguir su primera victoria como visitante. El Tricolor sabe que sumar fuera de casa puede convertirse en un factor determinante para sus aspiraciones en una zona que presenta una marcada paridad.

Por último, Atlético BH recibirá a Regatas Uruguay en el estadio Islas Malvinas. El Verde buscará conservar su invicto como local, mientras que Regatas necesita reaccionar después de acumular dos derrotas consecutivas. El conjunto uruguayense consiguió su única victoria fuera de casa en la primera fecha, cuando derrotó a Racing en Gualeguaychú, pero posteriormente cayó ante Luis Luciano y Parque Sur.

Zaninetti tendrá jornada libre.

Posiciones de la Liga Provincial

Zona A

Social 9 (4-1)

Sportivo San Salvador 9 (4-1)

Capuchinos 8 (3-2)

La Armonía 8 (3-2)

Ferro 7 (2-3)

Sarmiento 7 (2-3)

San José 6 (1-4)

Estudiantes 6 (1-4)

Zona B

Luis Luciano 9 (4-1)

Atlético Tala 9 (4-1)

Regatas 9 (3-3)

Racing 8 (3-2)

Peñarol 8 (3-2)

Parque Sur 8 (3-2)

Zaninetti 8 (2-4)

BH 7 (2-3)

Bancario 6 (0-6)

Zona C

Sionista 19 (9-1)

Urquiza 15 (7-1)

Ciclista 14 (6-2)

Olimpia 14 (5-4)

Recreativo 13 (5-3)

Quique 12 (4-4)

Independiente 11 (3-5)

Talleres 10 (2-6)

Paracao 9 (1-7)

Estudiantes 8 (0-8)