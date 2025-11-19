Uno Entre Rios | Ovación | Sionista

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Sionista y Recreativo inscribieron su nombre en la tercera categoría del básquet argentino al clasificar a cuartos de final de la Liga Provincial.

19 de noviembre 2025 · 10:56hs
Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Prensa Sionista

Sionista y Recreativo clasificaron este martes a la Liga Federal de Básquet 2026. El Centro Juventud y el Bochas se ganaron el derecho de competir en la tercera categoría a nivel nacional al acceder a los cuartos de final de la Liga Provincial Masculina, categoría mayores.

Los dirigidos por Santiago Vesco derrotaron 87 a 74 a Vélez de Chajarí en el tercer y decisivo punto de una de las llaves de octavos de final disputado en el estadio Moisés Flesler. Arik Levin fue la gran figura del dueño con 24 puntos y 12 asistencias. En el local también se destacaron Nicolás Guaita con 18 puntos, Tiago Levy con 15 unidades y Uriel Lejtman con 13 puntos. En la visita, Jorge Peruchena terminó con 20 tantos y Augusto Morales firmó 16 unidades.

Recreativo intentará hacer pesar su localía para avanzar en la Liga Provincial.

Liga Provincial: buscan su pasaje a cuartos de final

El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional.

El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

Recreativo, por su parte, derrotó en su casa a Atlético BH de Gualeguay por 89 a 79. En el anfitrión Juan Krapp anotó 26 puntos y Santino Valdemarín aporto 24 tantos. En la visita no alcanzó el muy buen partido de Leandro Geréz con 22 unidades.

Otros equipos que ascendieron a la Liga Federal

Ferro de San Salvador, Peñarol de Rosario del Tala y Estudiantes de Concordia también se sumaron al lote de equipos que clasificaron a la Liga Federal de Básquet.

El Verde avanzó a cuartos de final al superar 65 a 52 a Zaninetti de Concepción del Uruguay. En el ganador se destacaron Franco González, con 26 tantos, y José Melchiori, autor de 16 puntos.

El Tricolor, por su parte, barrió su serie al golear 86 a 44 a Estudiantes de Paraná. Mientras que el Verde de Concordia avanzó de instancia al derrotar 66 a 51 a Sportivo San Salvador.

Como se jugarán los cuartos de final de la Liga Provincial

Los cruces de la siguiente instancia del certamen organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos serán los siguientes

Urquiza (Santa Elena) – Estudiantes (Concordia)

Regatas Uruguay - Peñarol (Rosario del Tala)

Ferro (San Salvador) – Recreativo

Santa Rosa (Chajarí) – Sionista

El Repechaje por un lugar en la Liga Federal

Los equipos que perdieron las llaves correspondiente a octavos de final de la Liga Provincial tendrán una nueva oportunidad de acceder a la Liga Federal.

Los cruces de la reclasificación serán los siguientes

Sportivo San Salvador – Sarmiento (Villaguay)

Estudiantes (Paraná) – La Armonía (Colón)

Atlético BH (Gualeguay) – Zaninetti (Concepción del Uruguay)

Vélez (Chajarí) - Quique

Sionista Liga Federal Liga Provincial Recreativo
Noticias relacionadas
maraton villaguay corre, un regreso esperado en ciudad de encuentros

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Patronato ya se aseguró el primer puesto en la Fase Regular y, por ende, su lugar en los cuartos de final del certamen de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Diego Degano y Andrés Solioz, dos leyendas de la natación de aguas abiertas que están a cargo de la organización de la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe.

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Ver comentarios

Lo último

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Ultimo Momento
Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Se busca al ganador del Quini 6 en Córdoba: obtuvo $20.147.344 y no da señales de vida

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Rocío Oliva recordó su última charla con Diego Maradona

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Policiales
La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Camión despistó y cayó desde un puente en la Autovía 14

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Caso Gusmán: tras los alegatos, el jurado popular decidirá el destino de los policías imputados

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Vuelco en la ex Ruta 131: un conductor resultó ileso tras perder el control de su auto

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Hubo nuevos allanamientos por la muerte de la bebé en la Ruta 18

Ovación
El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

El gualeguaychuense Mateo Díaz, citado en la preselección nacional

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Maratón Villaguay Corre, un regreso esperado en Ciudad de Encuentros

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Liga Paranaense: se juega la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

Volverá la tradicional Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

La provincia
Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados justicialistas no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto de Presupuesto 2026

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Entre Ríos exporta por primera vez naranjas frescas a Ecuador

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

Nación adjudicó los tramos oriental y conexión de la red federal de concesiones

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Diputados: avanza hacia la media sanción el proyecto de Presupuesto 2026

Dejanos tu comentario