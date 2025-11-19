Sionista y Recreativo clasificaron a la Liga Federal

Sionista y Recreativo inscribieron su nombre en la tercera categoría del básquet argentino al clasificar a cuartos de final de la Liga Provincial.

Sionista y Recreativo clasificaron este martes a la Liga Federal de Básquet 2026. El Centro Juventud y el Bochas se ganaron el derecho de competir en la tercera categoría a nivel nacional al acceder a los cuartos de final de la Liga Provincial Masculina, categoría mayores.

Los dirigidos por Santiago Vesco derrotaron 87 a 74 a Vélez de Chajarí en el tercer y decisivo punto de una de las llaves de octavos de final disputado en el estadio Moisés Flesler. Arik Levin fue la gran figura del dueño con 24 puntos y 12 asistencias. En el local también se destacaron Nicolás Guaita con 18 puntos, Tiago Levy con 15 unidades y Uriel Lejtman con 13 puntos. En la visita, Jorge Peruchena terminó con 20 tantos y Augusto Morales firmó 16 unidades.

Recreativo, por su parte, derrotó en su casa a Atlético BH de Gualeguay por 89 a 79. En el anfitrión Juan Krapp anotó 26 puntos y Santino Valdemarín aporto 24 tantos. En la visita no alcanzó el muy buen partido de Leandro Geréz con 22 unidades.

Otros equipos que ascendieron a la Liga Federal

Ferro de San Salvador, Peñarol de Rosario del Tala y Estudiantes de Concordia también se sumaron al lote de equipos que clasificaron a la Liga Federal de Básquet.

El Verde avanzó a cuartos de final al superar 65 a 52 a Zaninetti de Concepción del Uruguay. En el ganador se destacaron Franco González, con 26 tantos, y José Melchiori, autor de 16 puntos.

El Tricolor, por su parte, barrió su serie al golear 86 a 44 a Estudiantes de Paraná. Mientras que el Verde de Concordia avanzó de instancia al derrotar 66 a 51 a Sportivo San Salvador.

Como se jugarán los cuartos de final de la Liga Provincial

Los cruces de la siguiente instancia del certamen organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos serán los siguientes

Urquiza (Santa Elena) – Estudiantes (Concordia)

Regatas Uruguay - Peñarol (Rosario del Tala)

Ferro (San Salvador) – Recreativo

Santa Rosa (Chajarí) – Sionista

El Repechaje por un lugar en la Liga Federal

Los equipos que perdieron las llaves correspondiente a octavos de final de la Liga Provincial tendrán una nueva oportunidad de acceder a la Liga Federal.

Los cruces de la reclasificación serán los siguientes

Sportivo San Salvador – Sarmiento (Villaguay)

Estudiantes (Paraná) – La Armonía (Colón)

Atlético BH (Gualeguay) – Zaninetti (Concepción del Uruguay)

Vélez (Chajarí) - Quique