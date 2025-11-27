El Círculo Médico presenta la 8ª Muestra Artistas del Paraná

Uno Entre Rios | Escenario | Círculo Médico

El Círculo Médico Departamento Paraná presentará la 8ª edición de la Muestra Artistas del Paraná, una propuesta cultural que reúne música, danza, artes plásticas y literatura

27 de noviembre 2025 · 11:26hs
El Círculo Médico Departamento Paraná presentará la 8ª edición de la Muestra Artistas del Paraná, una propuesta cultural que reúne música, danza, artes plásticas y literatura con un fin solidario. La actividad se realizará el viernes 28 de noviembre, a las 19.30, en la sede de Urquiza 1135. Las entradas anticipadas cuestan $9.000 y se encuentran disponibles en EventBrite.

La recaudación será destinada a Sendero Originario, una organización sin fines de lucro que brinda atención médica voluntaria a comunidades tobas del Impenetrable Chaqueño. La iniciativa forma parte del Programa Artistas del Paraná y se integra a las acciones por el 80° aniversario del Círculo Médico. La propuesta cuenta además con el acompañamiento de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio de la FHAyCS-UADER.

“La Muestra Artistas del Paraná es un encuentro que demuestra el poder transformador del arte. Invitamos a socios del Círculo Médico y a la comunidad a sumarse y a apoyar la tarea que realiza Sendero Originario, una organización que trabaja en territorios donde el acceso a la salud es sumamente limitado”, expresó la Dra. Cristina Cassaniti, secretaria de Relaciones Públicas y Cultura del Círculo Médico.

Programa

A partir de las 19.30, en el hall del Círculo Médico, se podrá recorrer una muestra plástica con obras de los talleres de Adriana Tessore (Paraná), Guillermo Anselmo Vezzosi (Cerrito) y el taller de fotografía de Soledad Tessore (Paraná). También se presentarán trabajos literarios de Trinidad Lombardi y habrá un segmento musical a cargo del rapero Nahuel Aliendro.

Desde las 20.45, en el auditorio, se desarrollará el bloque escénico. El Ballet de Folclore Angirú, el grupo de tango Tangor, la pareja integrada por Luz Patricia Bergamaschi (Paraná) y Adrián Marchetti (Santa Fe), y el Grupo de Danzas Contemporáneas de la Escuela Constancio Carminio dirigido por María Elena Vásquez integrarán la programación de danza. El humor estará a cargo de la actriz Gaby Pérez, y el cierre musical llegará con la Orquesta de Cuerdas de Nivel Medio de la misma escuela, dirigida por Maximiliano Zapata Icart.

La conducción general estará a cargo de Silvia Gallea.

Acerca de Sendero Originario

Sendero Originario es una asociación civil creada en 2015, integrada por profesionales de la salud de distintas provincias que viajan cada cuatro meses para brindar atención médica integral a comunidades tobas del Impenetrable Chaqueño. Su sede está en Villa Río Bermejito, Chaco.

Las actividades de recaudación permiten financiar combustible, pasajes e insumos médicos, mientras que cada integrante cubre su estadía y alimentación. Gracias a aportes y donaciones, la organización cuenta con equipamiento como electrocardiógrafo, balanzas, pediómetros, otoscopios, tensiómetros, centrífuga, esterilizadora e instrumental odontológico. Profesionales del equipo aportan además tecnología de diagnóstico por imágenes, lo que posibilita realizar ecografías y estudios cardíacos durante las visitas.

Actualmente acompañan a las comunidades de Las Palomas, Río Muerto Cruz, Paso Sosa y Olla Quebrada.

Círculo Médico Artistas del Paraná muestra Arte
